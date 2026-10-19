Задава се тежка зима на пазара на труда: Охлаждане при заплатите и двойна младежка безработица

Очакванията на пазара на труда са за една нелека зима. Това обобщи Георги Първанов, член на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта.

"Продължава трайната тенденция компаниите да са с една идея по-предпазливи, малко по-трудно да решават за нови назначения, да преразглеждат свободните позиции и все по-често да се опитват да повишат производителността със съществуващия екип или с дигитализация", заяви Първанов.

"За първи път през последната година сме с едноцифрен ръст на заплатите. Общият е около 9.8%. В частния сектор беше малко над 10%, между 4 и 5% е в публичния сектор. През второто и третото тримесечие имаме доста сериозно замразяване на ръста им. Вероятно тази тенденция ще продължи. Очаквам до края на годината и за следващата ръст на заплатите, който да не е по-голям от 6 до 9%. Очакванията са за една нелека зима. За пръв път е планиран и по-малък ръст на минималната заплата", коментира още той.

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По думите на Първанов досега България е била един от лидерите в ЕС с много ниска младежка безработица. "През тази година това не е така. Имаме над 2 пъти ръст на младежката безработица. Започваме да гоним страни като Италия. Имаме лек ръст на наемането на хора над 50 - 55 години. Търсят се хора с опит, които ще донесат бързи резултатит на компаниите", добави той.

Източник: БГНЕС

За търсенето, ваучерите и ИИ

Първанов коментира предложените изменения при ваучерите, получавани от служителите. Правителството реши да вдигне тавана им на 200 евро, но да наложи данък на сумите, които са над 100 евро.

"Аз съм противник на тази стъпка да се облагат ваучерите. Това е в ущърб на работещите. България остава една от малкото страни с квота и доста ниски нива", заяви той. Първанов отбеляза, че ваучерите са един от способите да се изсветли икономиката.

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Експертът посочи и кои са областите, в които се очаква да има голямо търсене на работна сила. "Енергетика, вероятно транспорт и логистика. В индустрията продължава да има недостиг на оператори, техници, инженери. Там е и най-големият внос на кадри от трети страни", заяви Първанов. Към момента са издадени около 48 000 разрешителни за чуждестранни работници, посочи още той, цитиран от БНР.

Първанов направи и прогноза за влиянието на ИИ върху пазара на труда. "Смисълът на изкуствения интелект е да помогне на човека, да оптимизира работата му, а не да затвори вратата за специалистите. ИИ не може да носи отговорност. Продължава да има недостиг на технически кадри и нарастващ риск за част от офисните професии. Тези, които се интересуват от развитие в науката и техническите специалности, инженерните, бъдещето продължава да бъде все по-светло. Тези, които имат по-скоро административни, рутинни задачи, трябва да помислят какъв би бил План Б за тях и в каква нова професия биха се обучили", заяви експертът.