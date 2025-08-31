Заплатите в България: В кой град колко получаваме - разликите са сериозни

Войната в Украйна:

Отдавна не е новина, че София-град е мястото в България, където заплатите са най-високи. Но вече има разместване що се отнася до размера на заплатите след района на столицата - това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за възнагражденията по области. Данните обаче са предварителни - те отразяват брутните надници за първото полугодие. Прави впечатление, че тенденцията е за ръст на заплатите до месец май, но от юни навсякъде има спад, като в София-град е само с 3 лева - от 3470 лева през май до 3467 лева през юни, като това е най-малкия спад.

Оказва се, че не друг областен град е след София - всъщност Софийска област е на второ място. Това значи, че за пръв път от 2 години Варна е изпреварена на това място.  

Същевременно, разликата между София и областта с най-ниска средна заплата - Кюстендил, вече е почти двойна. В Кюстендил средното възнаграждение е 1779 лв., а в София достигна 3489 лв. Освен Кюстендил, на дъното на класацията се намират и област Смолян, където средната заплата е 1801 лв., Видин с 1818 лв. и Хасково, където работещите получават средно 1820 лв.

Колко големи са най-големите заплати?

София остава единствената област с над 3000 лв. средна заплата - 3489 лева през второто тримесечие на годината (данните за всички области за тогава). Софийска област е с 2370 лв., а Варна - 2361 лв. Традиционно сред лидерите успява да попадне и Враца, главно благодарение на АЕЦ "Козлодуй" - там средната заплата е 2300 лв., докато например в Пловдив е 2197 лв., а в Стара Загора е 2178 лв.

Извън столицата, нивото на заплатите се дърпа нагоре най-вече от бюджетната сфера - държавна администрация, образование и здравеопазване. Не всички области са обявили данните за средните си възнаграждения, но като цяло единствено в София частният сектор дава по-висока средна заплата от държавния (3506 лв. за частния сектор срещу 3416 лв. за обществения), отчита в. "Сега". В по-бедните области разликата между обществен и частен сектор е значителна. В Кюстендил средната заплата за обществения сектор е 2385 лв., а за частния - 1549 лв. В Благоевград общественият сектор дава 2345 лв. средна заплата, а частният - 1621 лв.

Само някои области са обявили секторите с най-високи заплати, но вероятно на повечето места извън София лидерската тройка е една и съща. В Габрово например средната заплата в "Държавно управление" е 2774 лв., в "Образование" - 2750 лв., а в ИТ-сектора - 2315 лв. Изключение от общата картина е Разград, където най-високата средна заплата са получили наетите в "Култура, спорт и развлечения". Този сектор успява да изпревари държавните и общински служители благодарение на шампиона по футбол на България на клубно ниво "Лудогорец".

