"Без краткотрайни мероприятия": РУО предупреди директорите да занимават учениците цял ден в деня след изборите

От столичното Регионално управление на образованието са изпратили до директорите на училища специални инструкции, в които изрично е упоменато, че предвидените дейности за 26 октомври - денят след изборите, трябва да са целодневни. Това стана ясно от публикувания текст на писмото във Фейсбук групата "За качествена и иновативна образователна система".

Денят след президентския вот беше определен от МОН за неучебен, но присъствен, и много родители предположиха, че това означава, че децата им ще имат някакви странични занимания до обяд, когато ще трябва да отидат да си ги вземат.

Сега обаче се оказва, че от РУО-София изрично инструктират директорите да не организират "краткотрайни мероприятия", а да ангажират децата през целия ден.

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"Без формални изпълнения"

"Във връзка със Заповед № РД09-4152/09.10.2026 г. на министъра на образованието и науката, с която 26.10.2026 г. е определен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици, е необходимо да създадете организация за провеждане на подходящи образователни, възпитателни, спортни, културни и други извънкласни дейности. Моля да подходите с особено внимание за учениците от начален етап, за които следва организацията да осигурява възможност за ангажиране в рамките на целия обичаен учебен ден, а не да се ограничава до провеждането на отделни краткотрайни мероприятия", пише в писмото от РУО-град София.

Позицията гласи, че основната цел е да се гарантира възможността учениците да пребивават в училище в организирана и безопасна среда, без да се налага родителите да променят служебните си ангажименти или да търсят алтернативни форми за грижа за децата си.

Източник: Facebook/За качествена и иновативна образователна система

"При планирането на дейностите следва да се отчетат възрастовите особености на учениците, наличната материална база и кадровият ресурс на училището, както и необходимостта от осигуряване на непрекъснат педагогически надзор. Необходимо е своевременно да информирате родителите за създадената организация, предвидените дейности и времевия обхват на тяхното провеждане", гласи още текста на писмото.

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От РУО настояват за ангажираност за създаване на организация, "която да отговаря на действителните потребности на учениците и техните семейства, а не да се свежда до формално изпълнение на заповедта".

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