"Фабрика за социални услуги": Решиха денят след изборите да е неучебен, но присъствен, родителите възмутени

Денят след президентските избори - 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в страната. Това стана ясно от заповед на министъра на образованието и науката Георги Вълчев.

Решението е взета заради изборите за президент и вицепрезидент, като обикновено денят след вота се обявява за неучебен, тъй като е необходимо време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебния процес, след като повечето от тях са били избирателни секции.

В училищата ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да могат да оставят децата си на място и да не променят работните си ангажименти.

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Министерството на образованието подчертава, че пропуснат от учебно съдържание ще бъде преструктурирана от учителите.

От синдикат "Образование" към КТ Подкрепа коментираха казуса.

"Денят след изборите: 26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен! Учениците ще бъдат в училище, но без традиционни учебни занятия! Образователната система понякога е и фабрика за социални услуги! Училището е място не само за знания, но и за възпитание, общуване, подкрепа и грижа за децата", написаха от синдиката.

Родителите възмутени

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Повечето родители бяха крайно разочаровани от новината. Те се чудеха на какво точно ще присъстват децата, след като училищата са непригодни за учебен процес, особено ако времето е лошо.

Мнозина се питаха какъв е смисълът от това решение и считаха, че присъствието на практика ще е проформа, тъй като в сградите не може да се влиза поне до обяд.

"Къде ще присъстват като в сградата има секции? На миналите избори времето позволяваше спортни игри в двора на училището, но сега е студено и дъждовно. Пълен абсурд!", написа възмутена майка.

"Любимите дни на българския народ. Моля, доведете децата на училище от 10:00 до 12:00", допълни друга.

Много родители коментираха, че това ще е един удобен момент да се ползва бележка за отсъствие по домашни причини.