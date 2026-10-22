"Лъжа, която настройва обществото срещу учителите": Бивш министър обясни защо учителските заплати уж растат, но всъщност - не

Учителските заплати уж растат, но де факто прогресивно намаляват като заявен процент. Този дисонанс води до незаслужено настройване на цели сектори срещу учителите. Такава позиция изрази бившият образователен министър Красимир Вълчев.

"Заплатите на заетите в публичния сектор ще бъдат увеличени с 5%, а тези на учителите - със 7,5% през 2027 година, обяви правителството. И добавя, че по този начин продължава политиката учителските възнаграждения да се поддържат на ниво от 125% спрямо средната заплата за страната. По-високият процент на увеличение на учителските заплати спрямо останалите заети в публичния сектор явно има за цел да покаже приоритетно отношение към учителите и да подкрепи твърдението, че възнагражденията им ще са 125% от общата средна заплата за страната. Само по себе си това е нещо положително. Проблемът е, че не отговаря на истината и повече настройва останалите заети и обществото срещу учителите, отколкото подкрепя доходите им", коментира Вълчев.

Според него с това увеличение учителските заплати през 2027 година ще бъдат в най-добрия случай 110% от средната заплата за страната.

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"Малката разлика в увеличението спрямо останалите заети в публичния сектор пък създава негативни настроения срещу учителите („с какво са по-специални”), без да ги компенсира достатъчно за поскъпването на живота и за изоставането спрямо други сектори (като МВР например, където началните заплати са 45 процента по-високи)", добави той.

"Ще пестим от образование"

Вълчев напомни, че с бюджета за 2026 година учителските заплати бяха увеличени с 5%.

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"Кумулативното увеличение за две години ще бъде 12,9% (1,05х1,075-1). От друга страна, увеличението на средната брутна заплата за последните 24 месеца (за които има публикувана статистика и които МФ следва да вземе като база) е 23,0%. Тоест, за да се запази съотношението от 125%, учителските заплати трябва да се увеличат със 17,2%, което е с почти 10% повече от това, което предлага правителството", уточни той.

"В тази връзка си спомних за един мой пост от 2023 година, когато финансов министър беше Асен Василев - текст, актуален и днес: „Една математическа задача за ученици, учители и финансисти: Ако съотношението на А към Б е 5 към 4 и Б нарасне с 13%, с колко трябва да нарасне А, за да се запази съотношението между А и Б на 5 към 4? Според Асен Василев - А трябва да нарасне с 8%. Според редови петокласник - с 13%. Това е математиката на Асен Василев за учителските заплати. Финансовият министър твърди, че поддържа средните учителски заплати на ниво 125% от общата средна заплата за страната (т.е. 5 към 4), като предлага увеличение с 8% при очаквано увеличение на общата средна заплата за страната с 13%.“ Този пост, освен за алгоритъма на определяне на учителските заплати, ни напомня и че през 2023 година учителските заплати изостанаха от желаното съотношение с 5%. А сега с двата бюджета на настоящото правителство ще се отдалечат с допълнителни 10%. С други думи, учителските заплати през 2027 година ще бъдат в най-добрия случай 110% от средната заплата за страната", написа още Вълчев.

"Без да сме видели проектобюджета за 2027 година, отсега можем да предположим, че през 2027 година ще продължи тенденцията, зададена от бюджет 2026, за намаление на разходите за образование като процент от БВП. Казано с други думи, следващите години ще пестим от образование. Управляващите премахната и пречката да правят това - разпоредбата в ЗПУО, която гарантираше минимално ниво на разходите за образование", завърши той.

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