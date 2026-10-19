МОН планира училища с разширено изучаване на математика, в сектора обнадеждени

Министерство на образованието планира създаването на училища с разширено изучаване на математика и тази мярка беше оценена положително от неправителствени организации в сектора.

"Считам, че ще стигнем до успешно създаване на мрежа от училища с разширено изучаване на математика", каза пред дни министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС за създаването на мрежа от училища в София, Пловдив и Варна с разширено изучаване на математика в прогимназиален етап.

От Гражданска група "Математика за всички деца", която се бори за достъп на всички петокласници до профилирано обучение по математика в училище, оцениха плана на МОН като "малка стъпка напред".

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Готова стратегия

Красимир Вълчев отбеляза, че през 2025 г. е изготвен списък от мерки за разширяването на изучаването на математика и за подобряване на образователните резултати. Една от мерките, по които започна работа, беше за създаването на мрежа от училища в София, Пловдив и Варна с разширено изучаване на матетематика в прогимназиалния етап. Сега в този етап разширено изучаване на математика има само в математическите гимназии и в няколко други училища. В трите най-големи града в страната капацитетът на математическите гимназии не е достатъчен за прием в пети клас на всички ученици, които желаят разширено изучаване на математика в прогимназиален етап. Годишно в Софийската математическа гимназия кандидатстват над 600 ученици за 200 места и това означава, че пропускаме да развием математическия талант на много ученици, каза Красимир Вълчев, който беше министър на образованието и науката.

По думите му броят на младите хора, които са с изявен интерес и талант за задълбочено изучаване на математика, ще предопределя бъдещето ни - дали ще бъдем развита или развиваща се страна. През миналата година започна работа за създаването на мрежа за разширено изучаване на математика в прогимназиален етап. За съжаление обаче, при служебното правителство тази дейност не беше продължена и в началото на тази учебна година такава мрежа няма да функционира, каза Красимир Вълчев. Той попита дали ще има такава мрежа от училища от учебната 2027/2028 година, предаде БТА.

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В края на 2025 г. в Министерството на образованието и науката се е състояла среща с участието на тогавашния образователен министър Красимир Вълчев, с началника на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова и с директори на софийски училища. Срещата е била организирана от съветника на министър Красимир Вълчев - Асен Александров, като в нея е участвала и д-р Таня Панчева, която тогава е била директор на 55-о Средно училище „Петко Каравелов“ в София, каза министър Георги Вълчев.

Той обясни, че на срещата е било обсъдено предложение в 24 средни и основни училища в София да има паралелки, в които да се осъществява разширена подготовка по математика. Целта е да се създаде възможност за развитие на математическите възможности на учениците в рамките на училището, без да е необходимо те да кандидатстват в математическа гимназия. Предвижда се моделът да се разшири, като достъпът до специализирана математическа подготовка стане много по-лесен и се ограничи зависимостта от допълнителна подготовка извън училище от финансите на семействата. На срещата е поставена концептуалната основа за създаване на мрежа от училища, в които да се прилага този модел. За практическото му реализиране са необходими конкретни действия, както и промени в нормативната и поднормативната уредба, каза образователният министър.

„Отчитайки, че в тази среща са участвали д-р Таня Панчева, която сега е заместник-министър на образованието и науката, и Асен Александров, считам, че ще стигнем до успешен край на тази инициатива“, каза министър Георги Вълчев.

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