Николай Денков е сред топ 0,5% в света на учените в своята област за 2026 г.

Бившият премиер акад. Николай Денков е сред топ 0,5% на учените в своята научна област и сред топ 2% на всички учени в света. Той е сред общо 102-мата българи в тазгодишното издание на глобалната Станфордска класация. Тя се изготвя всяка година, като сравнява наукометричните показатели на над 12 милиона активни учени и отразява влиянието им върху развитието на съответната научна област.

Денков доведе финансиране за научни изследвания

Като заместник министър на образованието Денков осигурява значително европейско финансиране за научни изследвания. През 2014 г. ръководи преговорния екип, който договаря европейската програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Чрез нея са осигурени над 500 млн. лв. за развитието на научни центрове в България. Финансирането е насочено към изграждането на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, избирани чрез конкурс според научния им капацитет и програмите им за изследвания.

Още: Има прикриване на информация: Николай Денков за потопените кораби в Черно море

Бившият министър-председател от "Продължаваме промяната" през 2015 г. участва в осигуряването на съфинансиране за два научни центъра: GATE към Софийския университет – за изследвания и приложения на изкуствения интелект; и PlantaSyst в Пловдив – за системна биология и биотехнологии на растенията. Това позволява на български научни организации да се включат в европейската програма Teaming, в сътрудничество с водещи европейски научни институции.

Като служебен министър организира и участва в подготовката на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017–2030 г. Основните ѝ цели са повишаване на качеството и ефективността на научните изследвания, стимулиране на приложните изследвания, модернизиране на научната инфраструктура и подпомагане на младите учени.

През 2017 г. участва в цялостното обновяване на Националната пътна карта за научна инфраструктура. Чрез тази карта се определят приоритетите за финансиране на уникална научна апаратура, научните центрове и международното сътрудничество. Обновената система позволи възобновяване на финансирането и по-ефективно използване на средствата. Сред структурите, финансирани по тази карта, са и INSAIT – институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии; уникалният радиотелескоп в Рожен; част от финансирането за експедициите до Антарктида и много други.

Снимка: БГНЕС

Още: "Ще ви купим колело, ама друг път": ПП обвини ПБ, че бламира собствените си обещания към младите лекари (ВИДЕО)

Въвежда правила за качество и почтеност в науката

Акад. Денков инициира и участва в законодателните промени, с които през 2018 г. е създадена Комисията по академична етика към Министерството на образованието и науката, която следи за нарушения като плагиатство и недостоверни научни резултати. В същото законодателство са въведени и национални минимални изисквания за академично израстване, съобразени с различните научни области и академични длъжности.

Като министър инициира и допринася за въвеждането на първите изследователски университети в България, припомнят от пресцентъра на "Продължаваме промяната".

През 2021 г. акад. Денков участва в разработването на методика за определяне на изследователските университети, с финансиране по ПВУ. Методиката оценява три основни направления: научни резултати; подготовка на млади учени; и практическо приложение на научните изследвания. Първоначално шест университета са определени като изследователски, като впоследствие броят им нараства до 14, благодарение на същественото увеличаване на количеството и качеството на научните изследвания.

През 2023–2024 г. участва в подготовката на Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите, който е приет и обнародван през май 2024 г. Основната му цел е да укрепи връзките между научните изследвания, иновациите и бизнеса, така че научните знания да намират все по-широко практическо приложение.

Още: "Не беше посочен виновникът – Путин": Денков след атаката с дронове в Черно море