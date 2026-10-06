"Не беше посочен виновникът – Путин": Денков след атаката с дронове в Черно море

С остра позиция по повод извънредната ситуация в Черно море и атаката с дронове срещу плавателни съдове в български води излезе депутатът Николай Денков. Според него реакцията на властта е половинчата и показва опасно бездействие пред лицето на пряка заплаха за националната сигурност. Денков посочи, че макар от кабинета да са представили хронологията на събитията и протичащата спасителна акция, както и да са я определили като „грубо погазване на международното право“, в изявленията им липсват най-важните акценти.

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Според него липсва конкретен адрес на агресията. "Не беше посочен виновникът за войната и за самата атака в Черно море – Владимир Путин", заяви той. "Липсва категорична заявка за тясно и активно взаимодействие с партньорите ни от НАТО и ЕС за защитата на държавата".

В изявлението си Денков определя поведението на управляващите като поредното доказателство за тяхната неспособност и нежелание да се справят с реалните кризи. "Трябва ли да започнат удари върху мирното българско население, за да разберат всички мащабите на това национално предателство? Главата в пясъка не решава нито един истински проблем", категоричен е той.

Позицията му подчертава необходимостта от твърда позиция, ясна координация с евроатлантическите съюзници и незабавни мерки за сигурност, преди ескалацията в черноморската акватория да застраши пряко гражданите на страната.