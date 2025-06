1 000 000 убити и ранени руски войници в Украйна: Украинският генщаб го обяви официално

Загубите на руските окупационни войски от началото на пълномащабната инвазия достигнаха 1 000 000 души. Над 628 000 от тях - само за последната година и половина. Такова официално съобщение публикува украинският генщаб в профилите в социалните си мрежи.

Под "загуби" се има предвид убити, толкова тежко ранени, че да не могат да се върнат да се бият, както и изчезнали по време на бойна задача.

Отделно, украинският генщаб отбелязва няколко знакови дати досега, в които са убити и ранени най-много руски войници:

