1000 дни пълномащабна война в Украйна: Кой докъде и какво (ОБЗОР - ВИДЕО)

Днес, 19 ноември, 2024 година, се навършват 1000 дни, откакто руската армия нахлу в суверенна и международно призната Украйна. Пълномащабната война в Украйна започна по заповед на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

За 1000 дни "постиженията" на кървавия режим на Путин в Украйна са следните:

нито един нов завзет и удържан областен град извън Донецк и Луганск, които путинистите успяха да поставят под контрол още преди старта на пълномащабната война (в Украйна бойни действия започнаха през 2014 година, като до 2022 година Путинова Русия криеше намесата си под формата на проруски сепаратисти и нелегална помощ с войници и оръжия). Още през ноември, 2022 година Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) принудиха путинската армия да отстъпи от град Херсон, който за няколко месеца беше в руско владение.

Володимир Зеленски не беше свален от власт и/или убит от руснаците

Киев не падна за 3 дни

руската армия не успя да достигне дори на дистанция за артилерийски обстрел на втория по големина украински град Харков, макар да опита офанзива от Белгородска област, която започна на 6 май, 2024 година. Офанзивата беше блокирана на около 10-тина километра навътре в украинска територия, при град Вовчанск на изток и село Глубоко на запад, приблизително линия от 20-25 километра.

армията на Путин премина към следния основен елемент във военната си стратегия – чрез тактика "пушечно месо" и без оглед на даваните жертви в хора и военна техника, както и нанасяните разрушения по инфраструктура и домове, които руснаците уж "освобождават". Колко точно са жертвите ще се изяснява, когато минимум има прекратяване на огъня – украинската оценка за руските военни жертви (убити, ранени и изчезнали по време на операция) към 18 ноември са над 724 000. Руското военно министерство не дава оценка на украинските военни жертви – единствената руска оценка https://t.me/mod_russia/45844 е за операция "Курск", където уж са убити и ранени 33 670 украински военни към 18 ноември. Колко това е вярно е друг въпрос: Русия "изби" цялата украинска армия в Курска област - Путин защо не се хвали, че Курск пак е руски?

заради по-голямата си мощ, руската армия успя да овладее около 20% от територията на суверенна Украйна – сега основният ѝ фокус е в западната част на Донецка област, където Курахово вероятно скоро ще падне и ще започнат боевете за Покровск.

Украйна оценява извършените от Путинова Русия военни престъпления на украинска земя на над 150 000 - "Русия го прави съзнателно и систематично като държава-терорист, която превзема украинските атомни електроцентрали, за да изнудва целия свят, която разрушава детски градини и болници, като държи за заложници стотици хиляди мирни граждани на Украйна, като отвлича украински деца. От февруари, 2022 година Русия незаконно депортира 19 546 украински деца. Това е само по официални данни, реалните цифри могат да бъдат много по-високи, за съжаление. Окупаторите милитаризират децата, издават им руски документи, превъзпитават ги и ги настаняват в руски семейства, опитвайки се да променят самоличността им. Имаме доказателства за изтезания и малтретиране на деца, държани в стаи за мъчения във временно окупираните територии. Към днешна дата Украйна вече е върнала у дома само 1002 деца. Ако обаче връщаме по едно дете на ден, ще ни трябват 55 години, за да върнем всички наши малки украинци", пише в официална позиция на украинското посолство в България.

Що се отнася до западната помощ за Украйна – и досега усещането, че тя е толкова, колкото Украйна да се бори, но не и да спечели, се запазва. Факт е, че дори за американските ракети ATACMS се развихриха много позиции – от пълно одобрение, например от Литва, до пълно отрицание, например от Унгария на Виктор Орбан, верен съюзник на Путин във всичките си политически действия. Много показателно е как полският президент Анджей Дуда обвини германския канцлер Олаф Шолц, че нарочно на 15 ноември е говорил с руския диктатор Владимир Путин по телефона в опит да постигне напредък за мир още преди Доналд Тръмп да встъпи в длъжност на 20 януари, 2025 година като следващ президент на САЩ. Цитиран от Bloomberg, Дуда недоволства, че Шолц е събрал отиващия си президент на САЩ Джо Байдън и френския президент Еманюел Макрон в Берлин през октомври, за да се обсъди Украйна, но без на срещата да присъства украинският президент Володимир Зеленски. Самият Шолц, който също е изправен пред опасност от предсрочни избори и загуба на властта в Германия, се оправда, че било важно да се поддържа възможност за диалог, но и призна, че Путин изобщо не си е променил позициите за Украйна. Остава неясно и дали ATACMS ще се ползват само в Курска област без ограничения – от казаното снощи от външния министър на ЕС Жозеп Борел беше оставено впечатление, че няма никакви ограничения: Жозеп Борел потвърди: Киев получи разрешение за използване на ATACMS на руска територия

След като и Шолц каза ясното на цял свят, няколко косвени доказателства за непримиримостта на Путин да срине и подчини Украйна. Първо, руският депутат и уволнил се като генерал-лейтенант командващ 58-ма обединена руска армия и Пета танкова дивизия Андрей Гурульов говори в предаването на руски пропагандист номер 1 Владимир Соловьов как заради ATACMS Русия можела да изпепели 95% от САЩ с ядрено оръжие:

"America will be no more. There will be no Biden, no Trump," threatened Russian State Duma deputy Andrey Gurulyov, vowing to inflict "95% total damage on the U.S." in response to the use of American long-range ATACMS missiles against Russia. pic.twitter.com/4fliRyLhaN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2024

Второ, венецуелският диктатор Николас Мадуро, който се удържа на власт с изключителни репресии, обяви за "ос на злото" САЩ, Великобритания и Франция, защото дават ракети на Украйна да се защитава от руската агресия. Погледът на Мадуро обаче е, че Зеленски е нацист:

Venezuelan dictator Maduro calls Zelensky a “Nazi criminal” and criticizes the approval for strikes deep into Russia.



"The governments of the US, France, and the UK – the axis of evil – have just approved the Nazi criminal Zelensky to use long-range missiles against our… pic.twitter.com/RRyZ8KWauR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна почти не се променя на дневна база – с 6 по-малко са бойните сблъсъци на 18 ноември спрямо 17 ноември. Общо става въпрос за 143 бойни сблъсъка, като руснаците са хвърлили 123 авиационни бомби и са изстреляли над 4900 снаряда, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления са Покровското и Кураховското – 38 отбити руски пехотни атаки в Покровското направление и 30 в Кураховското. Още 14 руски пехотни атаки е имало във Времеевското направление, което е южно на Кураховското, но в случая украинският генщаб гледа картината на боевете към Велика Новоселка, на границата на Донецка и Запорожка област. Боевете там са по линията Трудово, Макаровка, Ривнопол и Новодаровка, като от два-три дни руски военни телеграм канали обясняват как Ривнопол вече е превзет, но и досега няма визуални доказателства за това – има обаче геолокализирани видеокадри на издигане на руското знаме в Трудово и продължаващи боеве в района там. Има и геолокализирани видеокадри, показващи руски напредък вече западно от село Дално, което означава ново руски напредък от юг към Курахово и че Дално най-вероятно е в руски ръце:

Ugledar area.

The Russian Federation Flag set in Trudovoe.



47.89381, 37.21559 pic.twitter.com/pWRTp4t2wx — Сливочный каприз (@creamy_caprice) November 17, 2024

🔴0:38-0:40 47.947604, 37.263115 AFV hit

🟡0:41-0:49 47.950446, 37.267039 Russians drone bombed while dismounting

🟢0:50-0:53 47.950287, 37.266705° Presumably Russians drone bombed. @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/5X9OoQV6A0 — Toaster (@klinger66) November 17, 2024

За Покровското направление руското военно министерство обяви, че е превзета Новоолексиевка. Руският поглед вече е насочен към Покровск, но руската армия все още се бие в села на поне 10-тина километра разстояние от града – Петровка, Юриевка (Новоолексиевка е отправна точка за руски атаки към това село) и Григоровка, северозападно от Селидово и югоизточно от Покровск. Известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, също отчита, че руската армия е по-активна на юг от Покровск, откъм Селидово, а на север, при Мирноград, руската активност "е намаляла донякъде". От Мирноград към Новогродовка редовно има украински контраатаки, уточнява каналът. Всеки ден руснаците хвърлят напред по 2 танка и 3 бронирани машини на пехотата със щурмоваци в района на всяко село в Покровското направление, твърди украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс.

За Кураховското направление, Алекс пише, че от север, отвъд Кураховския язовир, има известно стабилизиране на ситуацията при Сонцевка. Целта на руснаците тук е да заобиколят язовира и да създадат реална опасност от обкръжаване на Курахово:

Marines from the 1st Battalion of the 37th Marine Brigade, backed by an American Oshkosh M-ATV's heavy machine gun, storm enemy positions near Kurakhove. The Oshkosh blasts a dugout holding Russian troops as the marines conduct a sweep, with the vehicle delivering the final… pic.twitter.com/8Tl0ilBwh0 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 18, 2024

Footage of an epic tank battle near Kurakhove. The Ukrainian tank in front fires at the houses where the Russians were hiding, then blows a smoke screen and retreats. The second tank, which was providing cover, comes under attack from an enemy FPV. pic.twitter.com/trfC4xhcfs — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 18, 2024

В Купянското направление, където е имало 9 руски пехотни атаки на 18 ноември, определено има какво да се изяснява – в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прилага няколко връзки към канали в Телеграм, с които показва как на 13 ноември украинците залавят руски войници като военнопленници в източните части на град Купянск. Има и цитирани твърдения на руски военнопропагандни канали, че боеве текат в миркорайон "Заосколя", но и руско твърдение, че руската армия не успява да си осигури позиции там засега - "Рибар" се ограничава само до "водят се боеве в градските райони на източните покрайнини на Купянск". Кореспондентът на "Известия" и също популярен руски пропагандист Александър Сладков съобщава, че руската щурмова авиация бомбардира мостове по река Оскол, за да затрудни украинската логистика.

На границата между Лиманското и Северското направление нов руски опит за атака с бронирана техника южно от Билохоровка (Белогоровка) е претърпял провал – има геолокализирани видеокадри:

Location 1:00-1:18: south of Bilohorivka (Білогорівка), Luhansk Oblast, Ukraine near 48.89701, 38.25056 https://t.co/C8cJzBsn1T @UAControlMap @GeoConfirmed

Russians get dropped off and run into the forest, then shelled and drones drop explosives onto them by the 54th brigade. pic.twitter.com/WP5yZnSwUP — blinzka (@blinzka) November 17, 2024

(КАРТА) По украински данни и то на база геолокализирани видеокадри изглежда, че има руски напредък в микрорайон "Октомврийски" на Часов Яр. Не е ясно какво е положението в микрорайон "Нови", но вече има украински оценки, че скоро боевете ще достигнат централната част на Часов Яр.

Украинският военен Станислав Осман от батальона "Айдар" твърди, че руската армия вече атакува Торецк и от юг, откъм село Ню Йорк. Натискът е силен, казва той.

Azov infantrymen are storming positions and taking prisoners in the Toretsk sector.

The 1st company of the 2nd battalion of the 12th brigade of Azov is working.https://t.co/McnLvcxTV8 pic.twitter.com/MlUeYaHE5H — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 18, 2024

В Курска област ситуацията не е изменена драстично, там на 18 ноември украинците са спрели 22 руски пехотни атаки, а руснаците са хвърлили 37 авиационни бомби. Кореневска община си остава най-горещото бойно поле, със сблъсъци при Малая Локня, Олговка, Мартиновка, Нижни Клин. Показателно е, че "Рибар" не обръща внимание на ситуацията в Курска област в отделна публикация за деня.

Here's some locations already....

51.338293, 35.226116 Russian BTR Destroyed 0:54, FPV Drone

51.384276, 35.166936 Russian Ural Destroyed 1:08, FPV Drone

51.394861, 35.167494 Russian Z-STS Akhmat Damaged 1:17, FPV Drone

51.390577, 35.166786 Russian Z-STS Akhmat? Destroyed… — PJ "giK" (@giK1893) November 18, 2024

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 87 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 51 са свалени от ПВО и мобилни огневи групи, още 30 са "приземени" с електронно заглушаване, съобщават украинските ВВС.

