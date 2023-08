11 загинали и много изчезнали при свлачище в курорт в Грузия (ВИДЕА)

На 3 август свлекли се земни маси в близост до хотел "Сънсет Шоу" в курорта доведе до много жертви, разрушени мостове и пътища. Свлачището е обхванало голяма част от територията на курорта, разположена в района Рача в северозападната част на страната, съобщи "Кавказский узел".

В спасителните работи са се включили 400 спасители, много доброволци, както и служители на Червения кръст и на Червения полумесец, съобщиха от европейския офис на двете организации.

Грузинският премиер Иракли Гарибашвили обяви 7 август за ден на траур заради бедствието.

📷: Rescuers take part in a search and rescue operation at the site of a landslide in the Racha Region, Georgia. (REUTERS) pic.twitter.com/NUM5jAKJdA — Voice of America (@VOANews) August 4, 2023

🇬🇪 In the Racha region of #Georgia, seven people died in a massive #landslide and more than 30 others are currently being searched for#BREAKING #BreakingNews #disaster pic.twitter.com/aaitLk04RK — Attentive Media (@AttentiveCEE) August 4, 2023