Круизен кораб с привърженици на Путин пристигна в Грузия: Протести на кея и арестувани (ВИДЕО)

Протестиращи отново се събраха на кея както и на 27 юли, когато лайнерът акостира за първи път. На кея са монтирани метални заграждения, а полицейското присъствие е засилено. Задържани са около 10 протестиращи без да се уточнява за какви нарушения.

Сред пътниците на лайнера има известни лица от телевизионния канал RU.TV, които подкрепят войната на Путин срещу Украйна, участник в маратона „Zа Русия“ в подкрепа на руската инвазия, бившият солист на групата Hi-Fi Митя Фомин, срещу когото Украйна наложи санкции, членовете на руската група „Тестостерон“, която е изнасяла концерти пред руски военнослужещи, участващи във войната и др.

The Astoria Grande cruise liner will no longer arrive at #Batumi, according to the data of the cruise sales agency.



Georgian President Salome #Zurabishvili supported the protesters who staged a rally against the arrival of the Russian liner. pic.twitter.com/6SDYC6FxNZ