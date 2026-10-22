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Ако Украйна влезе в НАТО, ще бъде по-безопасно за Русия: Зеленски

22 октомври 2026, 21:48 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Офіс Президента України
Ако Украйна влезе в НАТО, ще бъде по-безопасно за Русия: Зеленски

Ако Украйна се присъедини към НАТО, ще бъде по-безопасно за Русия, отколкото ако Украйна остане извън Алианса. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който говори на пресконференция с финландския премиер Петери Орпо.

Украинската армия е също толкова важна за НАТО, колкото самият Алианс е важен за сигурността на Украйна, добави той.

"Вярвам, че, честно казано, руснаците също се нуждаят от това - от нашето присъединяване към НАТО. Защото за тях това означава повече сигурност, отколкото ако Украйна остане извън НАТО. Според моето лично мнение", каза президентът.

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На пресконференцията стана ясно също така, че Украйна и Финландия са подписали седем документа на стойност 300 милиона евро за разширяване на сътрудничеството си в областта на сателитите, включително с Nokia и ICEYE, както и Финландия да прехвърли 10 локомотива на украинските въоръжени сили на фона на руските атаки срещу жп мрежата. 200 милиона евро от общото споразумение обхващат конкретно сътрудничество в областта на дроновете. Двете страни са обсъдили и съвместно производство на оръжия с подкрепата на европейската програма SAFE.

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Освен това Финландия ще отпусне 5 милиона евро за подкрепа на украинския енергиен сектор и още 2 милиона евро за подготовка за зимата, а през декември ще достави мобилни отоплителни агрегати за болници и жилищни сгради.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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