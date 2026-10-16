​Андрей Новаков: ЕС да обсъди военноморска мисия в Черно море за защита на търговските кораби

България трябва да укрепи собствената си отбрана и да разчита на съюзниците си, а ЕС да обсъди военноморска мисия в Черно море за защита на търговските кораби. Това заяви евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков, който заедно с Емил Радев е поискал мисия на Европейския парламент във Варна и София за запознаване с мерките за сигурност.

Според Андрей Новаков по-добре развитите способности на българската брегова охрана и противовъздушна отбрана биха могли да помогнат за прихващането на дронове и предотвратяването на удари край българския бряг. Той подчерта, че реакцията на България не бива да се оценява само на фона на случващото се в съседните държави, а според необходимостта да бъдат защитени българските граждани.

„Не може да ме успокоява това, че и в Румъния е зле. Да си казваме голяма работа, ние направим разлика. Ще мисля да се погрижим за българските граждани, които са на нашата територия“, заяви Новаков в „Още от деня“ по БНТ.

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Новаков каза, че заедно с колегата си Емил Радев са поискали мисия на Европейския парламент във Варна и София, която да се запознае на място с предприетите мерки за сигурност. Друга цел е да бъде поискана военноморска мисия в Черно море по подобие на операцията на ЕС в Червено море за защита на търговското корабоплаване.

„Това са военни кораби, които ескортират търговските. Само за да ги пазят. По никакъв начин не допринасят за ескалацията, просто ако се види някаква опасност да реагират така, че да не потопят корабите“, обясни той.

Евродепутатът изрази тревога и от общественото разделение по темата за войната и ударите по плавателни съдове в Черно море. Според него вниманието трябва да бъде насочено и към човешките последици от нападенията. Той посочи, че при отделни инциденти са изчезнали моряци и призова темата да не се превръща единствено в спор за позициите на Русия и Украйна.

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По отношение на идеята за мораториум върху ударите в Черно море Новаков заяви, че не е сигурен доколко подобна мярка би била ефективна. Според него самото предложение може да покаже политическа воля, но не е достатъчно, за да гарантира защитата на търговските кораби.

„Ако кажем, че трябва да наложим мораториум и с това да забраним ударите в Черно море, то това означава да кажем, че досега сме ги насърчавали. Ударите по търговски кораби. Това никога не е било нормално, не е било приемливо и не съм сигурен дали такъв мораториум би свършил работа“, коментира той.

Новаков постави въпроса и за реакцията при навлизане на чужди дронове във въздушното пространство на държава от ЕС или НАТО. Според него трябва да се действа, така че да бъде предотвратена опасността за хората и населените места.

„И когато казвам на колегите, че когато чужд дрон навлезе в нашето въздушно пространство, трябва да го сваляме и да стреляме по него, така че да не падне върху къщата на някого, те си викат дали това не е акт на агресия да стреляме по чужд дрон, а не е ли акт на агресия да пратиш дрон в чужда държава. Без значение дали е смутен или нарочно. Той е опасен“, заяви евродепутатът.

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Новаков смята, че България трябва да развива собствените си отбранителни способности, но и да търси подкрепа от партньорите си. По думите му нито една държава не може да гарантира сама сигурността си в настоящата обстановка.

„Нито една държава в света в момента не може сама. Нито една. Камо ли България? Така че тук да инвестираме в себе си и в собствените си отбрана е положително. Да. Но ние трябва да се отворим и да бъдем честни с нашите съюзници и да разчитаме на тях включително“, заяви той.

Евродепутатът обърна внимание и на българската отбранителна индустрия, като посочи, че страната разполага с производители на системи за борба с дронове, от чиито възможности според него не се използва достатъчно.

„Не в пълна степен, защото има български производители на антидронсистеми, които биха могли да заглушават такива дронове, да ги смущават, да падат в морето и не разбирам защо не се възползваме. Един от тези производители е в Самоков. Доколкото знам от него, неговите системи не се ползват достатъчно обемно“, каза Новаков.

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Той коментира и вътрешнополитическите спорове около участието на България в европейски инициативи за сигурност и отбрана. Според него страната трябва да има последователна позиция.

Новаков призна, че европейските държави все още имат нужда от по-добра координация в областта на отбраната. Според него досега ЕС не е бил изправен пред необходимостта да развива в такъв мащаб общи способности за защита на границите си от дронове и хибридни атаки. Евродепутатът отбеляза, че преди години идеята ЕС да отделя средства от бюджета си за отбрана е изглеждала немислима, докато сега инвестициите в тази област заемат все по-голямо място в европейските планове.

По отношение на новите санкции срещу Русия и помощта за Украйна Новаков заяви, че мнозинството в Европейския парламент подкрепя засилването на натиска върху Москва. Според Новаков санкциите оказват влияние върху руската икономика и върху възможностите на руските граждани да пътуват, да търгуват и да използват западни технологии и услуги.

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Новаков коментира и решението на американския президент Доналд Тръмп за сделка с руския президент Владимир Путин, свързана с петрола и горивата. Той изрази съмнение дали тя ще доведе до заявения ефект върху цените на дизела.

Евродепутатът определи САЩ като ключов стратегически партньор на Европа, но подчерта, че ЕС трябва да може да взема самостоятелни решения, дори когато има разминавания с американската администрация.