"За да ни очерни": Според Кремъл Украйна стои зад атаките срещу кораби в Черно море

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че към момента няма доказателства коя държава е отговорна за атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Въпреки това тя отправи косвени обвинения към Украйна, като предположи, че Киев може да организира подобни нападения, за да обвини Русия и да поиска допълнителна военна помощ от Запада.

Тя припомни, че инцидентът бе обсъден на 13 октомври по време на среща между руския посланик в България Елеонора Митрофанова и министър-председателя Румен Радев. Още: "Русия оказва нарастващ натиск": Никушор Дан отговори ще задейства ли Румъния чл. 4 от НАТО

"Заключението от този разговор е, че към този момент няма доказателства за участието на която и да е от страните в атаките срещу корабите", заяви Захарова на брифинг, цитирана от руската държавна информационна агенция ТАСС.

Москва обвини Киев в опит да очерни Русия

Въпреки заявената липса на доказателства за извършителя на атаките, говорителката на руското външно министерство отправи обвинения към украинските власти.

"Струва си да се помни, че започването на атаки, включително срещу собствената гражданска инфраструктура и цивилно население, последвано от обвинения срещу Русия, е един от любимите мръсни трикове на киевския режим", заяви Захарова без да посочи каквато и да е конкретика или да защити твърдението си с факти.

Тя твърди, че подобни действия имат за цел да дискредитират Москва и да послужат като аргумент пред западните държави за отпускане на допълнителни оръжия и финансови средства за Украйна.

"Целта е ясна: да очерним страната си за пореден път и след това да молим западните си покровители спешно да предоставят допълнителни оръжия, да молим за пари и финансиране, за да продължим агресивната си неонацистка политика", каза още говорителката. Още: Как руските удари в Черно море отекват в предизборната кампания: Говори Светлана Божилова (ВИДЕО)

Руската информационна агенция ТАСС озаглави публикацията си по темата "Захарова: Киев атакува собствената си инфраструктура, за да очерни Русия".

Към момента, според цитираните изявления, Москва признава, че няма доказателства за отговорността на конкретна страна за нападенията срещу търговските кораби в българската изключителна икономическа зона.