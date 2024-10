Атака с дронове и пожар в района на Висшето военно училище в Московска област (ВИДЕО)

Висшето общовойското командно училище в Московска област е станало цел на атака с дронове.

Местни жители разказват, че са чули взрив и звуци, подобни на стрелба - вероятно опит да бъде свален поне един безпилотен летателен апарат, ако не и повече. Избухнал е пожар - има видеокадри:

До училището има стрелбище и бензиностанция, уточнява беларуската опозиционна медия NEXTA.

