Атаката с дрон при Курск е избила командването на руски авиополк? (СНИМКА)

Така например, "Украинская правда", цитирайки свой източник в Министерството на отбраната на Украйна, съобщава, че дронът се е взривил в присъствието на ръководството на 14-ти гвардейски изтребителен авиационен полк и в резултат са убити или ранени "командирът на полка, неговият заместник, група офицери-авиатори, летищни работници, представител на военното контраразузнаване на ФСБ".

LIGA.net, отново позовавайки се на източник, пише, че експлозията е станала след като руснаците прехванали дрона с оборудване за радиоелектронна борба и го „приземили безопасно“ на пистата, след което се събрало цялото ръководство, за да се снима с "неутрализирания" дрон - именно в този момент той се взривил.

Още: След удар с дронове: Отмениха празника на Курск. Удар в Токмак, пожар в Севастопол (ВИДЕО и СНИМКИ)

Припомняме, че във Fighterbomber (телеграм канал, свързван с руските ВВС) излезе информация, че украинците прилагат нова тактика с дроновете – слагат бомба с таймер или сензори и когато машината бъде свалена на земята с оборудване за радиоелектронна борба, тя се взривява когато дойдат "експерти" да оглеждат. Това стана точно след съобщение със съболезнования какво е станало в Халино. ОЩЕ: Руски обстрел в Одеса, руска жалейка след трета атака в Курск (ВИДЕО)

RBC Ukraine, citing a source in the Main Directorate of Intelligence, reports that a drone attack on the Khalino airfield in #Kursk Region killed or injured the commander of the 14th air regiment, his deputy, a group of aviation officers, a representative of the #FSB… pic.twitter.com/cFaOz0Jr6N