Руски обстрел в Одеса, руска жалейка след трета атака в Курск (ВИДЕО)

Малко по-късно украинското командване "Юг" съобщи за 19 свалени дрона клас "Шахед" и 11 ракети "Калибър" като са изстреляни 12.

ВИДЕО ОТ РАБОТАТА НА ПВО В НЕБЕТО НАД ОДЕСА – В ТЕЛЕГРАМ, ТУК!

Според съобщение в руския телеграм канал ASTRA, който има опозиционен характер, е поразен хотел "Одеса", който отдавна не работо – ВИДЕО ТУК! Официално командване "Юг" казва, че има попадение в пристанищна инфраструктура в Одеса, както и заради паднали отломки е имало пожар в частна сграда. Дотук няма данни за пострадали.

Междувременно, снощи е имало изглежда трета атака що се отнася до Курск. Става въпрос за Халино, в непосредствена близост до летището на Курск. Свързваният с руските ВВС телеграм канал Fighterbomber публикува многозначително съобщение: "Какво да напишем за Халино? Трудно е да пишем. Съболезнования, братя". Съобщението дойде на фона на информация от руското военно министерство, че е свален дрон – но не се казва къде точно. А веднага след това, във Fighterbomber излезе информация, че украинците имали нова тактика с дроновете – слагали бомба с таймер или сензори и когато машината бъде свалена на земята с оборудване за радиоелектронна борба, тя се взривява когато дойдат „експерти“ да оглеждат.

Halino is a village near Kursk Airport. Russian affiliated channel Fighterbomber suggests something happened there. Another fighter jet did his eternal flight? 🫠 pic.twitter.com/2xRucdFGI3

Припомняме, че в Курск вчера се стигна до отмяна на празника на града: След удар с дронове: Отмениха празника на Курск. Удар в Токмак, пожар в Севастопол (ВИДЕО и СНИМКИ)

Що се отнася до Москва, малко след полунощ бяха затворени и трите летища - "Домодедово", "Шереметиево" и "Внуково". За "Домодедово" вече има информация, че е отворено. А в Санкт Петербург също имаше тревога - спиране на тока и ярък отблясък в небето в близост до летище "Пулково":

The lights went out in the Shushary district of St. Petersburg and Pulkovo airport. Before that, locals saw a flash in the sky and heard an explosion. pic.twitter.com/SRe17gyG9o