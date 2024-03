Атаката срещу "Крокус Сити" е била планирана за 7 март, но отложена заради предупреждението на САЩ (СНИМКИ)

Кадрите първоначално се появиха в телеграм канала "Поздняков 3.0", който пише, че един от абонатите на канала работи като фотограф в концертната зала и в този ден е правел снимки, така че в обектива му е попаднал един от заподозрените.

Потребителите в интернет си задават въпроса след като западните разузнавателни служби предупредиха своевременно за подготвян атентат, защо руските служби не можаха или не пожелаха да направят нещо, за да го предотвратят. Припомняме, че охраната по време на нападението в "Крокус Сити Хол" е била съвсем символична.

Междувременно се появиха снимки и на първия заподозрян, изправен пред съда в Москва, където вече се гледа делото за атентата.

Първият обвиняем, изправен пред руския съд заради атаката в "Крокус Сити Хол", се казва Далерджон Мирзоев, на 32 години. Той е женен и има четири деца.

Мирзоев е гражданин на Таджикистан. Имал е временна регистрация за три месеца в Новосибирск, но тя изтекла.

Делото се гледа при затворени врата. Ясно е обаче, Мирзоев остава в ареста поне до 22 май.

