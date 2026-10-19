Австрийските авиолинии потвърдиха за пренасочения към София самолет

Говорител на Австрийските авиолинии потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, е кацнал извънредно в София тази вечер, като е бил пренасочен след постъпила заплаха. От Austrian Airlines съобщиха, че заплахата е била направена срещу полет OS82 от Тел Авив към Виена, което е наложило кацането в българската столица.

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Самолетът се е приземил безопасно в 20:42 часа българско време, съобщиха от авиокомпанията. Допълнва се, че след приключване на проверката на самолета "Еърбъс" A320 пътниците ще бъдат прехвърлени на друг полет. На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа.

Данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24 показват, че самолетът с регистрация OE-LZE е изпълнявал полет от Тел Авив за Виена, но е бил пренасочен към София.

От Министерството на отбраната съобщиха, че Военновъздушните сили са задействали дежурни сили и средства в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство. Вдигнати са изтребители МиГ-29.