Азербайджан отрече за стрелбата в Армения, ЕС се оплете в позицията си

"Разпространената в арменските медии информация, че на 15 август, около 12:20 ч., части на азербайджанската армия са открили огън по посока на наблюдателите на Европейския съюз и техния автомобил в селището Шоржа в района на Басаркечар, не отговаря на действителността, а е поредната дезинформация, разпространявана от противниковата страна", заявява в своя позиция военното ведомство на Азербайджан.

"Информираме, че времето на посещенията на наблюдателите на Европейския съюз в посока условната граница с Армения, маршрутът на движението им, координатите в района, както и марката и регистрационните номера на автомобилите, са представени предварително на азербайджанската страна. Поради тази причина теоретично и практически е невъзможно да възникне подобна ситуация, както твърди арменското министерство на отбраната", гласи още изявлението на Баку.

Съмнения в случая предизвика реакцията на ЕС. Twitter профилът на Мисията на Европейския съюз в Армения (EUMA) първоначално излезе с публикация, че стрелба не е имало, но после поправи „туита“.

Втората версия гласи: „Потвърждаваме, че патрул на EUMA е присъствал на инцидент със стрелба в нашата зона на отговорност. Нито един член на EUMA не е пострадал“.

