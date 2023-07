Байдън е в Уиндзор, за да пие чай с крал Чарлз (СНИМКА и ВИДЕО)

Байдън и Чарлз също ще използват посещението си, за да обърнат внимание на проблемите на климата, като бъдат домакини на форум, който ще се фокусира върху това как да се насърчат частните компании да се ангажират с повече усилия за чиста енергия, по-специално в развиващите се икономики.

По време на срещата Байдън и Чарлз ще бъдат информирани от длъжностни лица от финансовия и филантропския сектор за техните дискусии относно разширяването на инициативите за чиста енергия в развиващите се нации.

US President Joe #Biden met with King Charles III of #GreatBritain. pic.twitter.com/Ah214fJTqy