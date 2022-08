Без газ, вода и електричество: Животът в Северодонецк след руската окупация (ВИДЕО)

До войната в Северодонецк е имало 100 хил. жители, днес градът е почти негоден за живот. По-голямата част от инфраструктурата е разрушена. Няма ток, вода и газ и така живеем от началото на май, разказва Сергей за ВВС.

#Severodonetsk after the arrival of the "Russian world"



The occupiers have been promising a bright life, in the city they destroyed, for a month and a half now. But they still can't provide citizens with basic necessities such as light and gas. pic.twitter.com/QB44uQVUYn