Бивш каталунски лидер е прострелян в Мадрид: Испания протестира заради помилване на сепаратистите

Полицията в испанската столица съобщи, че атаката е станала в 13:30 ч. местно време на 9 ноември в квартал "Саламанка". Според източници на RTVE куршумът е засегнал челюстта му и я е пронизал.

Изпълняващият длъжността министър-председател на Испания Педро Санчес постигна спорно споразумение за амнистия (помилване на осъдени лица - бел. ред.) с каталунската сепаратистка партия, което го доближава до още четири години управление. Социалистическият лидер зае второ място на парламентарните избори през юли, но спечелилата консервативна Народна партия не успя да сформира мнозинство.

Като част от сделката за нов мандат Санчес обеща да приеме този закон. Планът предизвика гняв. През последните дни десни протестиращи излязоха по улиците на столицата Мадрид и други градове, възразявайки срещу амнистия на стотици каталунски политици и активисти, "пряко или косвено" свързани със събитията около неуспешния опит за отделяне от Испания през 2017 г.

Protests in Spain are intensifying. Nationalist groups began to clash with the police.



The reason for the protest is that the Catalans and the Madrid government are holding an amnesty meeting. pic.twitter.com/5ku7a0InR7