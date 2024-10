Бонус от Китай: Студентка си поръча дрехи и намери жив скорпион в пратката си (ВИДЕО)

Студентка от университета в Бристол получи повече, отколкото очакваше, когато намери жив скорпион в колета си с дрехи от китайската фирма за бърза мода Shein, съобщи BBC.

„Мислех, че е играчка – и тогава се премести“, каза София Алонсо-Мосингер, добавяйки, че е било „доста страшно“.

След като разбрала, че това е скорпион, 18-годишната г-жа Алонсо-Мосингер отворила ципа на чантата, съдържаща чифт ботуши, изнесла я от стаята си и се обадила на съквартирантите си.

Базираната в Китай Shein беше потърсена за коментар и каза, че проучва инцидента.

Първата й мисъл била да убият скорипиона, но приятелите й я посъветвали, че това не е много хуманно.

С помощта на нейните съквартиранти от университета в Бристол отровният нашественик е преместен във вана, преди да бъде взет от експерт.

„Чувствам, че съм добре с паяци и други насекоми, но беше страшно да съм в стаята си със случаен скорпион". ОЩЕ: ЕС планира да наложи мита върху китайските онлайн магазини

