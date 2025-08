Наводнения, торнадо и изригнал вулкан: Бедствия връхлетяха Русия (ВИДЕО)

От ранна утрин Краснодарският край на Русия е засегнат от вълна от природни бедствия. В крайбрежното село Агой премина торнадо през плажа — паникьосани почиващи с деца бягаха за подслон, докато дървета се чупеха и стени от пясък заливаха брега за минути.

🌪 Chaos in Russia’s Krasnodar Krai: tornadoes, floods, and torrential rain Since early morning, Krasnodar Krai has been hit by a wave of natural disasters. In the coastal village of Aghoy, a tornado tore through the beach — panicked vacationers with children ran for shelter as… pic.twitter.com/xr38J5uglK

В района на Туапсе пък реките преляха: в Молдовановка, Лермонтово и Олгинка улиците бяха наводнени с кална вода, заливайки домове и превозни средства. В Олгинка бяха задействани предупредителни сирени. В село Дефановка река отнесе мост — четирима души паднаха във водата, но бяха спасени. По-късно същият мост се срути под автобус с 25 пътници. За щастие, всички бяха евакуирани успешно. Министерството на извънредните ситуации на Русия издаде тридневно предупреждение за буря.

Продължават природните бедствия и на полуостров Камчатка. След като преди дни той бе разлюлян от страховито земетресение от 8,8 по Рихтер, през последното денонощие се активира и вулкана Крашенинников. Той изригва за първи път, откакто учените започват да го наблюдават преди 600 година. Институтът по вулканология (FEB RAS) потвърди вулканична активност, включително изхвърляне на пепел, сеизмични събития и възможни лавови потоци.

Разпространени от руските държавни медии кадри показват внушителен стълб от пепел, изригващ от кратера на вулкана. В Telegram канала на Института по вулканология и сеизмология Олга Гирина - ръководител на екипа за реагиране при вулканични изригвания в Камчатка, заяви, че последното изливане на лава на Крашенинников се е случило през 1463 г. - плюс/минус 40 години, и оттогава не е известно следващо изригване.

🌋 A sleeping giant has awakened in Kamchatka — the first-ever recorded eruption of the Krasheninnikov volcano has begun



The volcano is erupting for the first time since scientists began monitoring it.



The Institute of Volcanology (FEB RAS) confirmed volcanic activity,… pic.twitter.com/8jD0fvFlrb