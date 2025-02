"Изявленията на Доналд Тръмп нямат за цел да бъдат исторически точни, а да шокират европейците да предприемат действия.

По-специално САЩ виждат замразени руски активи на стойност 300 милиарда долара - главно в Белгия. Това са пари, които биха могли и трябва да бъдат използвани в помощ на Украйна и компенсация на САЩ за тяхната подкрепа. Защо Европа възпрепятства размразяването на парите на Путин? САЩ смятат, че Белгия, Франция и други страни блокират. Това е абсурдно. Трябва да станем сериозни и бързи". Това написа бившият британски премиер Борис Джонсън в социалната мрежа "X". Само че той го стори приблизително 5:30 часа преди Тръмп да прекали окончателно и да атакува директно украинския президент Володимир Зеленски: Тръмп прегърна путинизма, нарече Зеленски "диктатор" и "средно успешен комик".

Тезата на Джонсън е, че Тръмп не играе с Путин, а просто се държи скандално, защото по друг начин не може, но всъщност се бори за справедлив край на войната в Украйна.

"Кога ние, европейците, ще спрем да се скандализираме за Доналд Тръмп и ще започнем да му помагаме да сложи край на тази война?

Разбира се, Украйна не започна войната. Със същия успех може да кажете, че Америка нападна Япония при Пърл Харбър.

Разбира се, страна, подложена на насилствена инвазия, не трябва да организира избори. В Обединеното кралство не е имало общи избори от 1935 до 1945 г.

Разбира се, рейтингът на Зеленски не е 4%. Той всъщност е почти същият като този на Тръмп", уверява Джонсън.

