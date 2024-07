Британски доброволец и военен лекар загина на фронта в Украйна (СНИМКИ)

Британският доброволец и военен медик Питър Фуше загина на фронта, защитавайки Украйна.

Още: New York Times: В Украйна се създава оръжието на бъдещето - роботите убийци

Роден в Южна Африка, Фуше е гражданин и на Обединеното кралство. Той се присъедини към украинските въоръжени сили през 2022 г., като преди това е работил като дърводелец и е съосновател на фондация „Константин“, местна благотворителна организация.

Още: "Ударихме склад за боеприпаси в Крим": Украинските ВВС се хвалят (ВИДЕО)

Фуше пристига в Украйна през март 2022 г., за да помогне във военните усилия. Известен с героичните си действия, той спасява живота на над 200 украински бойци. Фуше оставя след себе си 15-годишна дъщеря.

🥀 Peter Fouche, a British volunteer and combat medic, has died defending Ukraine



Originally from South Africa, Fouche was also a citizen of the United Kingdom. He joined the Ukrainian Armed Forces in 2022, having previously worked as a carpenter and co-founded the 'Konstantin'… pic.twitter.com/bYnwDjQLGc