Британският върховен съд блокира опитите на Шотландия за референдум за независимост

През 2014 г. шотландците отхвърлиха прекратяването на над 300-годишния съюз с Англия - гласуването показа 55% "против" независимостта срещу 45% "за". Поддръжниците на кампанията за независимост обаче твърдят, че вотът две години по-късно за излизане на Великобритания от ЕС, срещу което се обявиха мнозинството от шотландските избиратели, е променило съществено обстоятелствата.

Първият министър на Шотландия Никола Стърджън - лидер на подкрепящата независимостта Шотландска национална партия (SNP), обяви по-рано тази година, че възнамерява да проведе консултативен вот за независимост на 19 октомври 2023 г., но той трябва да бъде законен и международно признат. Британското правителство обаче заяви, че няма да даде разрешение за ново допитване.

Проучванията на общественото мнение сочат, че избирателите остават равномерно разделени по отношение на това дали подкрепят независимостта или не.

Най-високопоставеният служител на шотландското правителство е отправил запитване до Върховния съд на Обединеното кралство дали правителството му може да приеме законодателство, проправящо пътя за провеждане на консултативен втори референдум, без това да става с одобрението на парламента на Великобритания.

Единодушното решение на петимата съдии е, че не може. "Шотландският парламент няма право да провежда референдум за независимост на Шотландия", заяви Робърт Рийд - председател на Върховния съд на Обединеното кралство.

Съгласно Закона за Шотландия от 1998 г., с който се създава шотландският парламент и му се прехвърлят някои правомощия от Уестминстър, всички въпроси, свързани със съюза на кралствата Шотландия и Англия, са запазени за парламента на Обединеното кралство. Съдът стига до заключението, че всеки референдум, дори и консултативен, ще се разглежда като такъв въпрос.

Въпреки че решението на съда ще разочарова националистите, то далеч няма да е краят на темата, пише "Ройтерс".

Шотландската национална партия (SNP), която доминира в местната политика повече от десетилетие, обвини британското правителство, че пренебрегва мнението на шотландците.

Стърджън заяви в Twitter, че закон, който не позволява на страната "да избере собственото си бъдеще без съгласието на Уестминстър, разобличава като мит всякаква представа за Обединеното кралство като доброволно партньорство и дава основание за независимост".

"Днешното решение блокира един от пътищата, по които гласът на Шотландия може да бъде чут по въпроса за независимостта - но в една демокрация нашият глас не може и няма да бъде заглушен", написа тя.

2/ Scottish democracy will not be denied.

Today’s ruling blocks one route to Scotland’s voice being heard on independence - but in a democracy our voice cannot and will not be silenced.

I'll make a full statement later this morning - tune in around 11.30am