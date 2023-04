Британското разузнаване: Русия не успя с "енергийната си война" срещу Украйна

Както припомнят оттам, Русия започна активно да атакува обекти на украинската енергийна система през октомври 2022 г., но от началото на март мащабните удари станаха рядкост. Сега руснаците продължават да обстрелват инфраструктурата, но значително по-рядко и ударите вече имат много по-слаб ефект върху електрозахранването в Украйна, отколкото през есента и зимата.

В същото време украинските енергийни компании продължават да закупуват оборудване за подмяна на повредените елементи. Тези части обаче доста трудно се доставят и монтират, особено трансформаторите за високо напрежение с тегло около 100 тона. Въпреки това енергийната ситуация в Украйна се очаква да се подобри заедно с пролетното затопляне.

