Британското разузнаване: Ударът по "Бериев А-50" ще ограничи въздушните операции на Русия

Преди два дни беларуската антиправителствена организация BYPOL заяви, че руски самолет A-50 е бил повреден при атака с дронове на летището край Минск в рамките на така наречения "План за победа" на BYPOL.

Групата съобщава за две експлозии и повреди на предната и средната част на А-50, както и на радарната антена, пише британското разузнаване в последната си актуализирана информация за Украйна.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/v3cDaShXOA



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Sa5TUFHvxF