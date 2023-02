Беларуски партизани удариха един от най-важните руски самолети (СНИМКА)

Ударът е сравняван с тези в Саратовска и Рязанска област (летищата "Дягилево" и "Енгелс"), когато бяха поразени руски стратегически бомбардировачи. Всъщност, по "Енгелс" изглежда бяха извършени цели три удара: Експлозии разтърсиха руски военни летища - има щети по бомбардировачи (ВИДЕО)

Информация за случилото се се появи първо в телеграм канала BYPOL – той е емблемата на бивши служители в беларуските служби, които водят въоръжена съпротива срещу режима на Александър Лукашенко. В течение на тази нощ вече се появиха и повече потвърждения, включително от руския военен пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo), който стъпи на мина в Донбас миналата есен и беше награден от руския диктатор Владимир Путин. Потвърждение беше дадено и от Франк Виачорка, съветник на Светлана Тихановска, която трябваше да бяга от Беларус след последните президентски избори, в които се осмели да се изправи срещу беларуския диктатор Александър Лукашенко.

Най-голямото потвърждение, със СНИМКА, обаче дойде от изданието The Drive. Там се коментира, че ударът е много значителна загуба за руските ВВС.

Ударът е извършен на военното летище "Мачулишчи". Поразеният самолет струва 330 млн. eвро. Той се използва за разузнавателни цели и е считан за едно от малкото руски предимства на бойното поле – защото има радари с много голям обхват: 650 километра, когато става въпрос за въздушни обекти и 300 километра, когато говорим за наземни обекти. С тези радарни възможности, самолетът може да засича и много ниско летящи обекти, които иначе не биха били открити от наземни радари. "Бериев А-50" може да координира до 10 изтребителя за мисии "въздух-въздух" и "въздух-земя". По данни на The Drive, Русия има само около 10 такива самолета.

Виачорка уверява, че извършилите удара беларуски партизани вече са в безопасност, извън беларуска територия.

GLORY TO BELARUSIAN PARTISANS!



Partisans from the "Pieramoha" (Victory) plan confirmed a successful special operation to blow up a rare Russian plane at the airfield in Machulishchy near Minsk. This is the most successful diversion since the beginning of 2022. pic.twitter.com/4Q6UmmvylT