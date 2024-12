Британското разузнаване: За седмица Украйна унищожи две руски системи С-400 (СНИМКА)

През ноември украинските въоръжени сили са унищожили две руски зенитно-ракетни системи С-400 в рамките на една седмица, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство, като се позова на данни от разузнаването.

Британците са успели да потвърдят по свои данни, че на 29 ноември украинските въоръжени сили са унищожили елементи на комплекса С-400 в Симферопол.

„В социалните медии беше съобщено за взрив на ракетно гориво, свързан с унищожаването на елементи на системата за противовъздушна отбрана. На изображенията бяха идентифицирани два кратера с дължина 13,5 м, разпръснати отломки и пет аварийни автомобила“, се казва в изявлението на британското разузнаване.

Като потвърждение то показа сателитна снимка, на която се виждат кратери от експлозиите.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 December 2024.



