ВИДЕО: HIMARS в действие срещу руска система "Град", кадри на близък бой и пробив в минно поле

Поредна порция впечатляващи видеокадри от Украйна показват какво представлява продължаващата вече почти 3 години пълномащабна война там.

Пореден пример за руското упорство, което минава в графа "Дарвинови награди" - руски бронетранспортьор не спира след като негов колега нацелва мина пред него, вместо това продължава и се стига до логичното – минното поле не прощава и на него:

What do you do when another friendly vehicle is blown up by a mine? You drive the exact same route hoping there are no more mines. A Russian troop carrying AFV disabled itself. pic.twitter.com/JyRVBg8rgN