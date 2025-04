Брутален пожар превърна в пепел известен пазар в Тбилиси, евакуираха дори пациенти от болници (ВИДЕО)

Огромен пожар е избухнал в сряда, 30 април, в района на пазара "Дезертер" в грузинската столица Тбилиси и е унищожил много складове. Не се съобщава за пострадали, но стотици търговци са претърпели значителни финансови загуби. Огънят е пламнал рано сутринта и според продавачите бързо се е разпространил на огромна площ. Изгорели са запаси от дрехи, обувки, плодове и зеленчуци, книги и други стоки. Причината за пожара остава неизвестна.

Според Леван Муселиани, началник на Главната служба за пожарна безопасност и спасяване, в потушаването на пожара са участвали около 30 пожарни и спасителни автомобила заедно с техните екипи. Той съобщи също така, че са изгорели около 15 000 квадратни метра.

На кадри от дрон, публикувани от Netgazeti, се вижда, че районът, в който само няколко часа по-рано е имало голямо количество стоки, сега е практически превърнат в пепел.

Друго видео от мястото показа огромните пламъци на пазара.

The Dezertiri Market — the main city bazaar of the Georgian capital — has been completely destroyed by fire in Tbilisi. pic.twitter.com/m5nuhf0vWH

Площадът, разположен в близост до централната жп гара на Тбилиси, е една от най-големите търговски зони на открито в столицата.

"Имах магазин за хранителни стоки, пълен със стока. Имах стоки на стойност 11 000 долара, а снощи оставих вътре 1500 долара в брой - мои и чужди пари", казва продавачка пред местната телевизия “Формула". "Останах с празни ръце. Нямах нищо друго. Какво ще стане с мен сега? Не трябва ли някой да помогне?", добавя тя, посочвайки необходимостта от обезщетение.

"Аз изкарвах пари за хляб [...] всички тук се борят", каза друг продавач пред медиите, цитиран от OC-media.org.

🆘 A major #fire broke out in the center of #Tbilisi at the clothing market near the Vokzalnaya Ploshchad metro station. #Georgia



The firefighting has been going on for several hours. pic.twitter.com/t4fX1QRj77