Будапеща е солидарна с Киев: Среща на Зеленски и Мадяр сложи край на антиукраинския курс на Унгария (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски и новият унгарски премиер Петер Мадяр разговаряха в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Брюксел, което е първата среща на двамата след победата на Мадяр. Някои медии съобщиха, че срещата се е провела без камери, съветници или дори членове на делегациите, но се появиха кадри от нея, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.
Край с антиукраинският курс на Унгария
За последен път украинският президент и унгарски министър-председател се срещнаха преди две години. Впоследствие обаче Виктор Орбан засили антиукраинската си реторика и превърна нападките срещу Зеленски в основна тема на предизборната си кампания – която той загуби убедително от партията на Петер Мадяр тази пролет.
The Guardian отбелязва, че срещата идва само дни след като Киев прие законодателство, адресиращо дългогодишните опасения на Будапеща относно правата на малцинствата.
Преди срещата британското издание прогнозира, че тя би могла да разблокира преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, които бяха сериозно забавени по време на предишното унгарско правителство на Виктор Орбан.
🇺🇦 🇭🇺 First meeting between the two leaders! Zelenskyy and Péter Magyar hold talks on the sidelines of the EU summit in Brussels Some media outlets reported that the meeting took place without cameras, aides or even members of their delegations. But as you can see, we have footage of the occasion. Later, Hungary's prime minister shared the outcome of the meeting on social media: “We agreed that it is in the interests of both countries to take our political and economic relations to a new level. I assured the Ukrainian president of my full solidarity in the face of Russia's inhumane aggression against his country, which has been going on for almost five years.” Volodymyr Zelenskyy described the meeting as good. The last time the Ukrainian president and a Hungarian prime minister met was two years ago. But Viktor Orbán subsequently ramped up his anti-Ukrainian rhetoric and made attacks on Zelenskyy the central theme of his election campaign — which he lost decisively to Péter Magyar's party this spring.— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026
Будапеща е напълно солидарна с Киев
По-късно унгарският министър-председател сподели резултатите от срещата в социалните мрежи: „Постигнахме съгласие, че е в интерес и на двете страни да издигнем политическите и икономическите си отношения на ново ниво. Уверих украинския президент в пълната си солидарност пред лицето на нечовешката руска агресия срещу страната му, която продължава вече почти пет години.“
Зеленски определи срещата като добра. ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия