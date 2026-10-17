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Будапеща е солидарна с Киев: Среща на Зеленски и Мадяр сложи край на антиукраинския курс на Унгария (ВИДЕО)

17 октомври 2026, 14:28 часа 2197 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Будапеща е солидарна с Киев: Среща на Зеленски и Мадяр сложи край на антиукраинския курс на Унгария (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски и новият унгарски премиер Петер Мадяр разговаряха в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Брюксел, което е първата среща на двамата след победата на Мадяр. Някои медии съобщиха, че срещата се е провела без камери, съветници или дори членове на делегациите, но се появиха кадри от нея, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Край с антиукраинският курс на Унгария

За последен път украинският президент и унгарски министър-председател се срещнаха преди две години. Впоследствие обаче Виктор Орбан засили антиукраинската си реторика и превърна нападките срещу Зеленски в основна тема на предизборната си кампания – която той загуби убедително от партията на Петер Мадяр тази пролет.

The Guardian отбелязва, че срещата идва само дни след като Киев прие законодателство, адресиращо дългогодишните опасения на Будапеща относно правата на малцинствата.

Преди срещата британското издание прогнозира, че тя би могла да разблокира преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, които бяха сериозно забавени по време на предишното унгарско правителство на Виктор Орбан.

Будапеща е напълно солидарна с Киев

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По-късно унгарският министър-председател сподели резултатите от срещата в социалните мрежи: „Постигнахме съгласие, че е в интерес и на двете страни да издигнем политическите и икономическите си отношения на ново ниво. Уверих украинския президент в пълната си солидарност пред лицето на нечовешката руска агресия срещу страната му, която продължава вече почти пет години.“

Зеленски определи срещата като добра. ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия

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Украйна Унгария Володимир Зеленски война Украйна Петер Мадяр
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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