Украинските далекобойни дронове вече буквално спасяват някои руснаци от данъчните им задължения, след като са успели да уцелят дейта центъра на Федералната данъчна служба на Русия в град Городец тази нощ. Градът се намира в Нижегородска област, на около 50-тина километра от Нижни Новгород.

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Губернаторът на областта Глеб Никитин с половин уста признава какво е станало, чрез съобщение в официалния си канал в Телеграм. "Според предварителна информация, трима цивилни са ранени от падащи отломки в района на Городец - те са хоспитализирани. Няколко жилищни сгради, едно учебно заведение и един инфраструктурен обект също са повредени. Училищата в областта са преминали на дистанционно обучение. На мястото на инцидентите работят аварийни служби, а оценките за щетите се проверяват", гласи най-важната част от съобщението му наред с това, че били свалени 19 дрона - ОЩЕ: И при Байдън, и при Тръмп: Един и същ конкретен подход не спира Путин и войната в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Но не само там - украинският мониторингов канал Exilenova+ съобщава, че по предварителни данни е имало успешен удар с дронове по бившия Воронежски военен авиационен инженерен университет (ВВАИУ), както и по паркинг за военни самолети, разположен наблизо. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обаче не признава такова нещо, като посочва в официлния си канал в Телеграм следното: "В резултат на падане на отломки в крайградски район е възникнал пожар в суха трева, пожарът вече е потушен. Пострадали са и стопански постройки, както и няколко автомобила". ВВАИУ е специализиран в обучението на военни авиационни инженери, техници и специалисти по авиационна поддръжка. През 2012 г. институцията става част от военновъздушната академия "Жуковски и Гагарин".

В Пермски край, в град Березники е извършена въздушна атака срещу завода "Азот", собственост на АД "Уралхим ОХК". "Азот" е голям химически производствен комплекс, разположен на площ от около 140 хектара, който включва около 90 производствени сгради. Губернаторът на Пермски край Дмитрий Махонин съобщава в официалния си канал в Телеграм, че са свалени 20 дрона. "В резултат на атаката прозорците на два апартамента в Березники и Соликамск са леко повредени. Промишлено съоръжение също е понесло леки щети. Няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби".

"Съветваме местните жители да отворят прозорците си и да дишат въздух. Всичко е както Путин иска", иронизира Exilenova+. - ОЩЕ: Молебен в Русия срещу дроновете: Поповете се молят на св. Владимир, но забравиха Владимир в Кремъл

🔥Fire Point has shown footage of production of its FP-7 ballistic missile, which has a stated tactical range of up to 250 km. Zelensky earlier published footage of an FP-7 launch on October 1, but it remains unknown whether the launch succeeded or hit its target. #Ukraine https://t.co/xIEDNQt8d3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 22, 2026

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