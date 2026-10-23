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Бум по дейта център: Украйна спасява руснаците от данъци. "Гори трева" там, където има руски военни самолети (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 12:24 часа 160 прочитания 0 коментара
Снимка: Станислав Бунятов/Telegram
Бум по дейта център: Украйна спасява руснаците от данъци. "Гори трева" там, където има руски военни самолети (ВИДЕО)

Украинските далекобойни дронове вече буквално спасяват някои руснаци от данъчните им задължения, след като са успели да уцелят дейта центъра на Федералната данъчна служба на Русия в град Городец тази нощ. Градът се намира в Нижегородска област, на около 50-тина километра от Нижни Новгород.

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Губернаторът на областта Глеб Никитин с половин уста признава какво е станало, чрез съобщение в официалния си канал в Телеграм. "Според предварителна информация, трима цивилни са ранени от падащи отломки в района на Городец - те са хоспитализирани. Няколко жилищни сгради, едно учебно заведение и един инфраструктурен обект също са повредени. Училищата в областта са преминали на дистанционно обучение. На мястото на инцидентите работят аварийни служби, а оценките за щетите се проверяват", гласи най-важната част от съобщението му наред с това, че били свалени 19 дрона - ОЩЕ: И при Байдън, и при Тръмп: Един и същ конкретен подход не спира Путин и войната в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Но не само там - украинският мониторингов канал Exilenova+ съобщава, че по предварителни данни е имало успешен удар с дронове по бившия Воронежски военен авиационен инженерен университет (ВВАИУ), както и по паркинг за военни самолети, разположен наблизо. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обаче не признава такова нещо, като посочва в официлния си канал в Телеграм следното: "В резултат на падане на отломки в крайградски район е възникнал пожар в суха трева, пожарът вече е потушен. Пострадали са и стопански постройки, както и няколко автомобила". ВВАИУ е специализиран в обучението на военни авиационни инженери, техници и специалисти по авиационна поддръжка. През 2012 г. институцията става част от военновъздушната академия "Жуковски и Гагарин".

В Пермски край, в град Березники е извършена въздушна атака срещу завода "Азот", собственост на АД "Уралхим ОХК". "Азот" е голям химически производствен комплекс, разположен на площ от около 140 хектара, който включва около 90 производствени сгради. Губернаторът на Пермски край Дмитрий Махонин съобщава в официалния си канал в Телеграм, че са свалени 20 дрона. "В резултат на атаката прозорците на два апартамента в Березники и Соликамск са леко повредени. Промишлено съоръжение също е понесло леки щети. Няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби".

"Съветваме местните жители да отворят прозорците си и да дишат въздух. Всичко е както Путин иска", иронизира Exilenova+. - ОЩЕ: Молебен в Русия срещу дроновете: Поповете се молят на св. Владимир, но забравиха Владимир в Кремъл

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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