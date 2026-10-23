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И при Байдън, и при Тръмп: Един и същ конкретен подход не спира Путин и войната в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

23 октомври 2026, 11:40 часа 698 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Getty images
И при Байдън, и при Тръмп: Един и същ конкретен подход не спира Путин и войната в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не мислех, че ще има пълномащабна инвазия". Това заяви в поредно интервю в британския подкаст "The Diary of CEO" украинският президент Володимир Зеленски за войната в Украйна. Той сподели, че е очаквал съюзниците на Украйна и други големи държави да предприемат превантивни мерки и по този начин да покажат на руския диктатор Владимир Путин, че си е загубил ума дори само да мисли за такова нещо след заплахите Крим и Донбас да бъдат признати за руски още когато там имаше "само сепаратисти". Обаче американският президент Джо Байдън (по онова време) не наложи санкции на Русия преди инвазията, а само е заплашвал с такива и налагането им стана след като войната беше отприщена – за Зеленски това е кардинална грешка:

И над 4,5 години по-късно подходът на САЩ не се е променил, а се е влошил – според сегашния американски президент Доналд Тръмп той правилно не активирал адските санкции по Закона "Греъм" срещу Русия, защото така е освободен американец от руски затвор. "Аз съм против вдигане на санкции. Винаги съм го казвал на европейските партньори и съм го казвал директно на американската администрация – трябва да подсиля моята държава, моя народ и моята армия, а не врага си. Ако дадеш нещо на Путин, той ще иска всичко", задочно отговори Зеленски:

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Лидерът на Украйна даде и пример как Путин ще действа, като очерта на картата за Донбас (Славянск-Краматорск-Дружковка) и какво би значело за украинците да загубят региона. Ако го предадем на руснаците, е много опасно – ако Путин иска да продължи напред, ще може да превземе много от другите наши градове. А през това време руският диктатор обясни пред придворния си репортер Павел Зарубин, че загубените от Украйна земи всъщност са "исторически руски земи". И хората на тези земи вече гласували да са независими – как гласуваха, ПРИПОМНЕТЕ СИ:

Отделно украинският президент пак повтори, че не е честно Тръмп да го обвинява за липсата на напредък в мирните преговори: "Винаги съм казвал на президента Тръмп – договори енергийно примирие, поне там. Ще е добре и за руснаците, да продават петрола си, ако имат нужда. Но той не може да постигне съгласие с Путин за това. Путин му отказва и енергийно примирие – и президентът (Тръмп) реши да обвини не Путин, а мен, обяснявайки, че заради това дизелът в САЩ поскъпва, което е абсолютно невярно". Зеленски уточни, че Тръмп трябва да насочи към Путин същата реторика, която използва срещу него. Той отбеляза, че Конгресът е подкрепил по-строги санкции срещу Русия и попита защо Тръмп не ги е наложил – може би защото Тръмп и Путин все още може да имат "специални отношения". Зеленски също каза, че Украйна иска от САЩ ракети за противовъздушна отбрана не безплатно, като Европа е готова да плати. Той добави, че Вашингтон е казал на Киев, че не може да предостави ракетите, тъй като наличните запаси са били изпратени в Близкия изток:

А Тръмп пак кара "ами то се случва много често" при въпрос как ще има мир в Украйна, като Путин постоянно бомбардира цивилни цели и нищо не се променя. Зеленски обаче не спира да опитва да предразположи Тръмп – с думите, че Украйна се доверява на САЩ за преговорния процес, защото не става въпрос за нов Меморандум от Будапеща, къс хартия, а детайлни гаранции за сигурност, подпечани с гласуване в Конгреса на САЩ. Меморандумът от Будапеща уж гарантираше териториалната цялост и независимост на Украйна в границите ѝ от 1991 година, като и Русия, и САЩ са го подписали. Зеленски изрично добави и, че Украйна са я нападнали, след като си е предала ядрените оръжия и е изпълнила договореното точно в Меморандума от Будапеща:

И американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се сблъска с въпроса какво ще е различно сега, на което той отговори, че просто досега двете страни били твърде неотстъпчиви по някои детайли от бъдещо мирно споразумение. Кои са те – Ванс не се главоболи да обяснява много-много. Според ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, от руска гледна точка сегашната дипломатическа шумотевица е само с цел да бъдат издействани икономически отстъпки от САЩ с голи обещания и внушения как каузата "Украйна" е безнадеждна за Запада, а Путинова Русия да продължи да воюва и да има още пари да го прави. Кремъл се интересува само от това да си купи още време, за да успее някак да спечели войната, смятат от ISW и цитират материал на Bloomberg: Ако украинските удари по руски рафинерии продължат със същата интензивност както досега, "Роснефт" до няколко месеца ще е на колене, защото вече много трудно смогва да ремонтира поразеното поради западните санкции, които ограничават руския достъп до най-модерни технологии и оборудване, включително за петролния сектор. Путин също продължи с клишетата – Русия е готова пак да преговаря с Украйна и САЩ, а целта е да се обезпечи "сигурността на Украйна и сигурността на Русия". Какво вижда Путин като сигурност за Украйна е отдавна ясно – тя да е на подчинение на Русия, а не да си мисли да отиде в НАТО – ОЩЕ: Ако Украйна влезе в НАТО, ще бъде по-безопасно за Русия: Зеленски

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 22 октомври е имало 165 бойни сблъсъка спрямо 187 на 21 октомври. Руснаците са хвърлили 239 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 50 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2781 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 313 FPV дрона, което е със 100 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Само 15 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление за последните 24 часа, където боевете са основно при Добропиля. Още 11 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 12 руски пехотни атаки са организирани в района на Гуляйполе, Запорожка област, а в Южнослобожанското направление, източно и южно от Вовчанск, в пограничния район към Белгородска област, са извършени 14 руски пехотни атаки. Само по 1 руска пехотна атака е имало в Купянското и Ореховското направление, а в Краматорското и Олександриевското – нито една. Z-каналът "Рибар" говори как в Запорожка област руската армия превзела Воздвиженка, обаче още нямало независими потвърждения, а в Орехов нещата ставали по-зле за руснаците.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 176 далекобойни дрона по цели в Украйна, 92 от които с реактивни двигатели. Свалени са 140, като 68 от тях са с реактивни двигатели, според сводката на украинските ВВС. 10 дрона все още са във въздуха към момента на публикуване на сводката. Удари от преминали през украинската ПВО дронове е имало на 19 места в Украйна. Руското военно министерство съобщава за 443 свалени далекобойни украински дронове над руска територия тази нощ. Взривове имаше в Луганск, а украинският мониторингов канал Exilenova+ съобщава, че по предварителни данни територията на бившия Воронежски военен авиационен инженерен университет (ВВАИУ) е била ударена, както и паркинг за военни самолети, разположен наблизо. ВВАИУ е специализиран в обучението на военни авиационни инженери, техници и специалисти по поддръжка на самолети. А вчера взрив разтърси Косогорския металургичен завод в Тула, основен руски производител на висококачествен чугун, фероманган и отливки. Заводът доставя суровини, използвани в машиностроенето и военния сектор. Съобщава се, че експлозията е причинена от запалване на доменен газ.

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