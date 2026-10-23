И при Байдън, и при Тръмп: Един и същ конкретен подход не спира Путин и войната в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не мислех, че ще има пълномащабна инвазия". Това заяви в поредно интервю в британския подкаст "The Diary of CEO" украинският президент Володимир Зеленски за войната в Украйна. Той сподели, че е очаквал съюзниците на Украйна и други големи държави да предприемат превантивни мерки и по този начин да покажат на руския диктатор Владимир Путин, че си е загубил ума дори само да мисли за такова нещо след заплахите Крим и Донбас да бъдат признати за руски още когато там имаше "само сепаратисти". Обаче американският президент Джо Байдън (по онова време) не наложи санкции на Русия преди инвазията, а само е заплашвал с такива и налагането им стана след като войната беше отприщена – за Зеленски това е кардинална грешка:
Zelensky says Russia controls about 18 to 19% of Ukraine's territory and warned that civilians, including children, remain trapped in occupied Oleshky without food or a way to evacuate. He also said he did not expect the full-scale invasion and argued Biden made a mistake by not imposing sanctions beforehand. Responding to Trump, Zelensky said Russia lost hundreds of armored vehicles around Kyiv and Hostomel and rejected the idea that the failed offensive came down to one general. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 22, 2026
И над 4,5 години по-късно подходът на САЩ не се е променил, а се е влошил – според сегашния американски президент Доналд Тръмп той правилно не активирал адските санкции по Закона "Греъм" срещу Русия, защото така е освободен американец от руски затвор. "Аз съм против вдигане на санкции. Винаги съм го казвал на европейските партньори и съм го казвал директно на американската администрация – трябва да подсиля моята държава, моя народ и моята армия, а не врага си. Ако дадеш нещо на Путин, той ще иска всичко", задочно отговори Зеленски:
Trump on Russia: Everyone thinks I made the right decision by waiving the Graham sanctions on Russia. https://t.co/fcYYPyprtL— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Zelensky: I'm against any lifting of sanctions. I've always said this to European partners, and I've said it directly to the American administration. I know that if you give something to Putin, he will want everything. https://t.co/aScdBzjnzD— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Лидерът на Украйна даде и пример как Путин ще действа, като очерта на картата за Донбас (Славянск-Краматорск-Дружковка) и какво би значело за украинците да загубят региона. Ако го предадем на руснаците, е много опасно – ако Путин иска да продължи напред, ще може да превземе много от другите наши градове. А през това време руският диктатор обясни пред придворния си репортер Павел Зарубин, че загубените от Украйна земи всъщност са "исторически руски земи". И хората на тези земи вече гласували да са независими – как гласуваха, ПРИПОМНЕТЕ СИ:
- Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)
- Путин: Може да има споразумение за Украйна, но ще постигнем всички свои цели (ВИДЕО)
Zelensky on Russia’s ambitions: they want to seize all of eastern Ukraine In an interview on The Diary of a CEO podcast, the Ukrainian president said that ceding Donbas would risk further Russian advances deeper into the country. Taking Donbas would open the way for Russian forces to advance toward Dnipro, Pavlohrad, Kryvyi Rih and Nikopol. Zelensky stressed that the region is strategically important for Ukraine’s defense and economy.— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026
Putin on Ukraine: The lands lost by Kyiv are not "their territory"; they are historically Russian lands. https://t.co/fbEJV4IypJ— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Отделно украинският президент пак повтори, че не е честно Тръмп да го обвинява за липсата на напредък в мирните преговори: "Винаги съм казвал на президента Тръмп – договори енергийно примирие, поне там. Ще е добре и за руснаците, да продават петрола си, ако имат нужда. Но той не може да постигне съгласие с Путин за това. Путин му отказва и енергийно примирие – и президентът (Тръмп) реши да обвини не Путин, а мен, обяснявайки, че заради това дизелът в САЩ поскъпва, което е абсолютно невярно". Зеленски уточни, че Тръмп трябва да насочи към Путин същата реторика, която използва срещу него. Той отбеляза, че Конгресът е подкрепил по-строги санкции срещу Русия и попита защо Тръмп не ги е наложил – може би защото Тръмп и Путин все още може да имат "специални отношения". Зеленски също каза, че Украйна иска от САЩ ракети за противовъздушна отбрана не безплатно, като Европа е готова да плати. Той добави, че Вашингтон е казал на Киев, че не може да предостави ракетите, тъй като наличните запаси са били изпратени в Близкия изток:
Zelensky calls it “wrong and unacceptable” for Trump to blame him for Russia's aggression— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026
А Тръмп пак кара "ами то се случва много често" при въпрос как ще има мир в Украйна, като Путин постоянно бомбардира цивилни цели и нищо не се променя. Зеленски обаче не спира да опитва да предразположи Тръмп – с думите, че Украйна се доверява на САЩ за преговорния процес, защото не става въпрос за нов Меморандум от Будапеща, къс хартия, а детайлни гаранции за сигурност, подпечани с гласуване в Конгреса на САЩ. Меморандумът от Будапеща уж гарантираше териториалната цялост и независимост на Украйна в границите ѝ от 1991 година, като и Русия, и САЩ са го подписали. Зеленски изрично добави и, че Украйна са я нападнали, след като си е предала ядрените оръжия и е изпълнила договореното точно в Меморандума от Будапеща:
Q: Zelensky says new Russian strikes overnight are proof that Putin doesn't want peace. Trump: We will see how it works out. That's been happening a lot. https://t.co/QXwfCiu2pL— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Zelensky: We trust the United States because we are not discussing another Budapest Memorandum, not just a piece of paper, with all due respect to those who signed it. We are discussing detailed security guarantees from the United States of America, backed by support through a vote in the US Congress.— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Zelensky: We all see what happens with countries that have nuclear weapons. Things are not so simple with them. But we were attacked after giving up those weapons. https://t.co/8wnVWk1dAl— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
И американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се сблъска с въпроса какво ще е различно сега, на което той отговори, че просто досега двете страни били твърде неотстъпчиви по някои детайли от бъдещо мирно споразумение. Кои са те – Ванс не се главоболи да обяснява много-много. Според ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, от руска гледна точка сегашната дипломатическа шумотевица е само с цел да бъдат издействани икономически отстъпки от САЩ с голи обещания и внушения как каузата "Украйна" е безнадеждна за Запада, а Путинова Русия да продължи да воюва и да има още пари да го прави. Кремъл се интересува само от това да си купи още време, за да успее някак да спечели войната, смятат от ISW и цитират материал на Bloomberg: Ако украинските удари по руски рафинерии продължат със същата интензивност както досега, "Роснефт" до няколко месеца ще е на колене, защото вече много трудно смогва да ремонтира поразеното поради западните санкции, които ограничават руския достъп до най-модерни технологии и оборудване, включително за петролния сектор. Путин също продължи с клишетата – Русия е готова пак да преговаря с Украйна и САЩ, а целта е да се обезпечи "сигурността на Украйна и сигурността на Русия". Какво вижда Путин като сигурност за Украйна е отдавна ясно – тя да е на подчинение на Русия, а не да си мисли да отиде в НАТО – ОЩЕ: Ако Украйна влезе в НАТО, ще бъде по-безопасно за Русия: Зеленски
Q: Ukraine has now agreed multiple times to come to the table. Russia has not. So what gives you confidence that this time will be different? JD Vance: Well, I think both countries have agreed to come to the table. https://t.co/XDCKypKD5R— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Putin on Ukraine: We agreed that we are ready to resume our trilateral contacts. The purpose of these negotiations will be to discuss the issue of ensuring the security of Ukraine and Russia after reaching peace agreements. https://t.co/lNESDEccup— Clash Report (@clashreport) October 22, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 22 октомври е имало 165 бойни сблъсъка спрямо 187 на 21 октомври. Руснаците са хвърлили 239 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 50 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2781 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 313 FPV дрона, което е със 100 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
🔥Fire Point has shown footage of production of its FP-7 ballistic missile, which has a stated tactical range of up to 250 km. Zelensky earlier published footage of an FP-7 launch on October 1, but it remains unknown whether the launch succeeded or hit its target. #Ukraine https://t.co/xIEDNQt8d3— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 22, 2026
Само 15 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление за последните 24 часа, където боевете са основно при Добропиля. Още 11 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 12 руски пехотни атаки са организирани в района на Гуляйполе, Запорожка област, а в Южнослобожанското направление, източно и южно от Вовчанск, в пограничния район към Белгородска област, са извършени 14 руски пехотни атаки. Само по 1 руска пехотна атака е имало в Купянското и Ореховското направление, а в Краматорското и Олександриевското – нито една. Z-каналът "Рибар" говори как в Запорожка област руската армия превзела Воздвиженка, обаче още нямало независими потвърждения, а в Орехов нещата ставали по-зле за руснаците.
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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 176 далекобойни дрона по цели в Украйна, 92 от които с реактивни двигатели. Свалени са 140, като 68 от тях са с реактивни двигатели, според сводката на украинските ВВС. 10 дрона все още са във въздуха към момента на публикуване на сводката. Удари от преминали през украинската ПВО дронове е имало на 19 места в Украйна. Руското военно министерство съобщава за 443 свалени далекобойни украински дронове над руска територия тази нощ. Взривове имаше в Луганск, а украинският мониторингов канал Exilenova+ съобщава, че по предварителни данни територията на бившия Воронежски военен авиационен инженерен университет (ВВАИУ) е била ударена, както и паркинг за военни самолети, разположен наблизо. ВВАИУ е специализиран в обучението на военни авиационни инженери, техници и специалисти по поддръжка на самолети. А вчера взрив разтърси Косогорския металургичен завод в Тула, основен руски производител на висококачествен чугун, фероманган и отливки. Заводът доставя суровини, използвани в машиностроенето и военния сектор. Съобщава се, че експлозията е причинена от запалване на доменен газ.
An explosion hit the Kosogorsky Metallurgical Plant in Tula, a major Russian producer of high-purity pig iron, ferromanganese and castings. The plant supplies upstream materials used in engineering and the defense sector. The blast was reportedly caused by blast-furnace gas ignition. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 22, 2026