"Бъдете внимателни": Берлин алармира за рискове при пътуване във Франция

Министерството на външните работи на Германия призова гражданите си, които се намират във Франция, да проявяват предпазливост предвид свързаните с протестите прояви на насилие. В актуализираните препоръки за пътуване и указания за сигурност за Франция германското външно министерство посочва, че "не могат да бъдат изключени нови демонстрации и евентуално нови безредици през следващите дни".

"Проявявайте предпазливост и по възможност избягвайте демонстрациите", се казва в препоръките.

ОЩЕ: Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция

Министерството допълва, че германските граждани трябва стриктно да спазват "указанията на местните сили за сигурност и органите за поддържане на обществения ред".

"Моля, имайте предвид, че вследствие на неотдавнашни законодателни промени рискувате да бъдете глобени, както и да ви бъдат предявени искове за обезщетение, ако не напуснете неразрешена и довела до насилие демонстрация, след като ви бъде наредено да го направите", предупреждава още министерството.

По-рано френският президент Еманюел Макрон изрази "гнева и срама" на обществото заради безредиците и грабежите по време на обхваналите цялата страна през последните дни протести, насочени срещу растящите разходи за живот и лошите условия в учебните заведения, при които бяха арестувани най-малко 2400 души. Той осъди "необузданото насилие" от страна на "метежни елементи от радикални крайнолеви групировки, към които са се присъединили множество престъпници".