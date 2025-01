Цената на руските военни успехи в Украйна: Данни за 2024 година (ОБЗОР - ВИДЕО)

4168 квадратни километра завладяна нова територия в Украйна, предимно полета и малки селца (най-големите превзети градове са Авдеевка, Угледар, Селидово и на практика Курахово, като нито един от тях няма повече от 31 000 жители преди старта на пълномащабната война), на цената на близо 430 000 убити и ранени войници – това е равносметката за руската инвазия в Украйна през 2024 година. Оценката е на ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, на база геолокализирани видеокадри, като има и други оценки, които показват по-малки руски териториални придобивки – например 3500 квадратни километра. Руската армия е спечелила 56,5% от овладяната нова територия в периода септември – ноември, 2024 година: Сирски: Загубите на Русия през 2024 г. надхвърлят 420 000 души личен състав.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев заяви на 24 декември, че 440 000 новобранци са подписали договори за военна служба с руското военно министерство през 2024 г. Ако това е вярно, то през миналата година Русия е успяла да компенсира загубите си на фронта в Украйна горе-долу едно към едно т.е. няма почти никакъв резерв от хора.

Руският напредък обаче се забави през декември 2024 година. Тогава руската армия е завладяла 593 квадратни километра или 18,1 квадратни километра на ден, докато дадените жертви (убити и ранени) от руснаците са горе-долу толкова, колкото през ноември, когато беше ударен рекорд – над 1500 дневно (1585 по оценка на украинския генщаб). Именно ноември, а и октомври, са месеците, в които според украински и западни оценки (например британското разузнаване) руските военни жертви са повече, отколкото привлечените нови войници. А през ноември руснаците завземаха по 27,96 квадратни километра дневно.

Стратегическо-оперативният резултат за руснаците през 2024 година – те искаха да превземат изцяло Донецка област на първо място и не успяха, около 25% от нея остават украинско владение. Искаха да направят буферна зона в Харковска област откъм Белгородска област и дори да достигнат до Харков, успяха да напреднат само под 10 километра от границата. Възможно е сега руснаците да опитат да навлязат в Днепропетровска област, вместо веднага да атакуват или да опитат да обкръжат Покровск – обкръжаването на града ще изисква по-големи ресурси от отделените сега в Покровското направление, смята украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец: Наглостта на Кремъл няма край: Ултиматум е Украйна да си иска окупираните от руснаците земи (ОБЗОР – ВИДЕО)

В момента ISW оценява, че руската армия трябва да превземе приблизително 8559 квадратни километра, които включват значителни украински отбранителни позиции и големи градове, за да постави под руски контрол останалата част от Донецка област. На руските сили ще им трябват малко повече от 2 години, за да превземат останалата част от Донецка област с техните темпове на напредък от 2024 година, ако приемем, че всичките им сили са хвърлени в Донецка област, както и че могат да превземат големи градски райони толкова лесно, колкото малки села и полета, и че украинците не провеждат значителни контраатаки, заключва ISW. Институтът обаче предупреждава – Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не са успели да спрат руския напредък в приоритетни сектори на фронта, а западната военна помощ остава първо условие за успешното стабилизиране на фронтовата линия от ВСУ през 2025 година. До голяма степен руската армия не може да напредне при Часов Яр (Краматорско направление) и донякъде Торецк, но в Покровското направление, Кураховското и то към Днепропетровска област и Времеевското (Велика Новоселка е непосредствена руска цел) не е така и ВСУ отстъпва, макар и бавно. Необходими са повече войници и оръжия, за да може руската армия да бъде изцяло спряна и да търпи толкова загуби, че да не може да си позволи да мисли за настъпление, добавят анализаторите на ISW.

Междувременно, британското посолство в Украйна обяви, че 200 украински военни пилоти са преминали основното обучение за пилотиране на изтребители F-16. Става въпрос за базов пакет от умения, включително наземна комуникация и езикови способности.

Огромен спад на интензивността на военните действия в Украйна - цели 51 бойни сблъсъка по-малко през първия ден на 2025 година. Няма как това да не се дължи на настъпването на новата година. Бойните сблъсъци са били 140. За сметка на това има рязко увеличение на използваните от руснаците авиационни бомби - 79 спрямо 29 на 31 декември, 2024 година. Увеличение има и в мащаба на руския артилерийски обстрел - 4100 изстреляни снаряда т.е. 900 повече на дневна база, както и почти 2000 FPV дрона-камикадзе т.е. 700 безпилотни летателни апарата повече на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското - 38 отбити руски пехотни атаки там. Кураховското е на второ място, с 26 отбити руски пехотни атаки. Следва Времеевското направление, спомагателно от юг на Кураховското - 19 руски пехотни атаки. 16 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 14 - в Краматорското (Часов Яр), където в последните 2 дни има по-сериозна руска активност. Само 5 руски пехотни атаки е имало в Курска област, но там са хвърлени 32 руски управляеми авиационни бомби:

(КАРТА) В Покровското направление основните руски усилия са съсредоточени по линията Новоелисаветовка – Нововасильовка. Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, предупреждава, че там руснаците се движат на широк фронт в посока Днепропетровска област, с по около 200 метра дневно. До нейната граница има между 7 и 13 километра, добавя украинският военен телеграм канал. Украинският военен Станислав Бунятов, оператор на дронове с позивна Осман от батальона "Айдар", добавя, че при Новоолексиевка, която е в същия район, руснаците срещат сериозни затруднения да напреднат и че оставят „планини от трупове“ (геолокализирано ВИДЕО, 18+: скролира се надолу по свързаните публикации в социалната мрежа "Х"). Има руски данни, че руски военни части вече гледат към пътя Покровск – Константиновка, откъм Воздвиженка. Известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, отчита, че Воздвиженка е превзета (КАРТА). Освен това каналът добавя, че вероятно на северния фланг на Покровск непосредствена задача за руската армия е да се овладее Елисаветовка и да се прекъсне логистиката между Мирноград и Константиновка.

(КАРТА) Откъм Кураховското направление руските части, които превзеха самото Курахово, вече вървят на север, към южния фланг на Покровск, през село Шевченко. "Рибар" уточнява, че украинската отбрана сега е съсредоточена в село Дачно и в Кураховския механичен завод, тоест има още задачи за изпълнение пред руската армия преди да постави под пълен контрол Курахово. Кураховската ТЕЦ обаче е под руски контрол, твърди каналът на Звинчук. Той се хвали и с пробив в Часов Яр, в микрорайон "Север", но без да има геолокализирани видеокадри за доказателство.

За Курска област, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише, че се планирало прехвърляне на подкрепления за украинската армия там. В дневния анализ на ISW обаче има посочени геолокализирани видеокадри, които показват, че украинците отново са превзели село Кругленко, югоизточно от Коренево – то беше под владение на руски и севернокорейски части. Освен това, украинската армия има напредък източно от Погребки, т.е. северозападно от Суджа, по път 38К-024.

Руската федерация е изстреляла тази нощ 72 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 71 са свалени - с мобилни огневи групи, ПВО и електронно заглушаване (47 с ПВО и 24 с електронно заглушаване), като няма данни за нанесени щети.

Тази нощ в Русия са свалени 13 дрона – по 4 над Брянска и Курска област, 3 над Белгородска област, по 1 над Воронежка и Калужка област, съгласно сутрешната сводка на руското военно министерство. Интересното в случая обаче е, че снощи имаше данни за атаки с дронове в други области – взривове в Таганрог, Ростовска област, като малко след 21:30 часа българско време руското военно министерство съобщи за 5 свалени дрона над Ростовска област:

Интересен факт – украински мониторингов канал съобщи за атака с дронове срещу полигона Капустин Яр, откъдето Русия изстреля ракета "Орешник" по украинския град Днипро (Днепропетровск). Това не беше отчетено в руската военна сводка нито тази сутрин, нито снощи:

Kapustin Yar, known for the launch site of Russia's Oreshnik ballistic missile is under Ukrainian drone attacks. pic.twitter.com/YZyMgFu4lD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 1, 2025

Същевременно сателитни снимки показаха, че има много сериозни поражения по резервоари на пристанището в окупирания от руснаците град Бердянск. Атаката, нанесла щетите, е от 22 ноември, 2024 година – тогава бяха използвани украински ракети "Нептун":

On November 22, 2024, a R-360 'Neptune' missile struck a tanker in Berdyansk port. Initial reports indicated damage to the tanker and fuel tanks, but satellite confirmation was impossible due to high cloud cover. Now, two months later, satellite images from December show two… pic.twitter.com/1sbNwkuC6e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 1, 2025