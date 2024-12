Наглостта на Кремъл няма край: Ултиматум е Украйна да си иска окупираните от руснаците земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия няма да участва в никакви мирни преговори относно Украйна, освен ако Киев не се откаже да се бори да освободи окупираните до момента от руснаците украински земи. Освен това, Русия не планира да участва в нова среща за мир в Украйна – пак формат като този в Швейцария от лятото на 2024 година. Това стана ясно от интервю на руския външен министър Сергей Лавров пред руската държавна информационна агенция ТАСС. С казаното Лавров потвърди публично известната визия на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин – Украйна не може да остане суверенна държава, трябва да е придатък на Руската федерация като Беларус на Александър Лукашенко.

С типична кремълска наглост, Лавров определи желанието на Украйна да си върне своето е "ултиматум". Руският външен министър обаче призна, че Кремъл не е говорил с новия американски президент Доналд Тръмп за Украйна, обаче не харесва какво се пише в медиите – да има отлагане с 20 години на членство на Украйна в НАТО и да се въведе мироопазващ контингент от британски и европейски войници като гаранция при подписано споразумение за примирие или мир. "Ако американците се съобразят с нашите интереси, диалогът постепенно ще се възстанови. Ако не го вземат предвид, тогава всичко ще остане както е", подчерта Лавров: Украйна през 2024 г.: Краят на войната е близо, истинският мир е далеч

"Русия вероятно се опитва да накара Запада да принуди Украйна да признае и приеме териториални промени в украински ущърб, които ще бъдат от полза за Кремъл в дългосрочен план. Лавров и други руски официални лица вече отхвърлиха правото на Украйна на суверенитет и териториална цялост като легитимна позиция за мирни преговори", заключва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

В същото интервю пред ТАСС Лавров говори как в непосредствено съседство до Русия имало "цветни революции", дирижани от САЩ, давайки пример с Грузия. Само че и арменският премиер Никол Пашинян обяви вчера изтеглянето на руския военен контигент от ГКПП Агарак, на границата с Иран. На това ГКПП имаше руски граничари от 1991 година – тогава, когато и независимостта на Украйна беше призната от Руската федерация в граници, в които сега Путин нарушава със силата на оръжието. Отношенията на Русия с Армения се влошиха рязко, след като руските сили не помогнаха по никакъв начин в конфликта с Азербайджан за Нагорни Карабах: Пашинян обвини Путин и Лукашенко в опит да унищожат Армения

Интензивността на боевете в Украйна се понижи на дневна база с 18 бойни сблъсъка – 168 са регистрираните официално от украинска страна бойни сблъсъци за денонощието на 30 декември спрямо 186 на 29 декември. Отново обаче няма данни за използвани от руснаците авиобомби – за втори път през последните 3 денонощия. За сметка на това руският артилерийски обстрел е в мащаб от 4500 снаряда – понижение с 500 снаряда на дневна база, а използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе са почти 1900 т.е. с 500 по-малко на дневна база.

Съгласно данните от сутрешната сводка на украинския генщаб, най-горещото направление е Покровското – там са отбити 40 руски пехотни атаки. В съседното от юг Кураховско направление са спрени 21 руски пехотни атаки, още 17 е имало във Времеевското направление (основна руска цел тук е Велика Новоселка), спомагателно от юг на Кураховското. Като основни места на боеве в Кураховското направление са посочени Курахово, както и село Шевченко, което е връзката между Кураховското направление и Покровското направление, както и Петропавловка и Славянка. За необходимостта Славянка да бъде удържана заедно с Шевченко в единна защитна линия вече говори украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец – за да бъде възпрепятствано укрепването и разширението на единен руски плацдарм южно от град Покровск: Руски ракети срещу Хелзинки: НАТО предупреждава. Покровск и Велика Новоселка на фокус (ОБЗОР – ВИДЕО)

Много сериозен остава руският натиск в Лиманското направление – 22 руски пехотни атаки там, като украинският генщаб признава косвено това, което украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, вече написа преди над 24 часа – положението в Терно става много сериозно, руснаците стигнаха до западния бряг на язовира при Ивановка. Още 16 руски пехотни атаки е имало в Купянското направление. В Курска област е имало 17 руски пехотни атаки, по-силна руската активност още в Краматорското и Торецкото направление, по 12 руски пехотни атаки там, като руска операция с дронове в централната част на Часов Яр (Краматорско направление) подсказва, че украинците са успели да си върнат позиции, държани преди това от руснаците – огнеупорният завод в централната част на града твърдо е под украински контрол, а руснаците не контролират изцяло и източните предградия:

В нов свой анализ Машовец е категоричен – съвсем скоро биещи се в Кураховското направление руски части, от северния фланг на Курахово (Старо Терно) ще опитат окончателно да превземат село Шевченко. Според Машовец, в Шевченко в момента положението не е ясно, но руснаците минимум са заели цялата му източна половина, а може и да са успели да го окупират напълно, но все още боевете текат и не е ясно. Другата линия южно от Покровск, която е непосредствена руска цел, е Новоелисаветовка – Новооленовка заедно с Песчано – Котлино, като Новоелисаветовка вече е под руски контрол, скоро изглежда и Нововасиловка, а руското военно министерство обяви и Новооленовка за превзета. "Очевидно, противникът е много близо до формирането на необходимаия му като дълбочина и обхват плацдарм южно от град Покровск, за да започне интензивни настъпателни действия директно срещу самия град", заключва експертът. Кураховското направление скоро ще престане да съществува, добавя украинският военен анализатор. Той отчита, че в Кураховското направление за руснаците остава да се справят с линиите Улакли – Шевченко и Зеленовка – Улакли, като смята, че вероятността за руски успех е много голяма и ако това стане, украинските части в Кураховската ТЕЦ както и украинските позиции на изток от Зеленовка, по река Мокра Яла, ще бъдат под заплаха от обкръжение т.е. цялата сегашна украинска защитна линия по реката южно от Курахово ще се обезсмисли заради направения бъдещ руски пробив, който може да стигне на запад до Андреевка – още една опорна точка за контрол на логистиката южно от Покровск.

Машовец обаче поставя следния въпрос – Покровск първи приоритет ли ще е за руснаците сега? Ще си проличи, ако бъдат пратени подкрепления – а такива, които да са значими за успешна атака на града, трябва да дойдат от други активни направления, смята той. И описва два варианта на действие пред руснаците за превземането на Покровск – директна атака от юг, но това ще значи фронтални бойни действия, в градски условия и без пълна блокада на всички снабдителни линии за украинците от запад. "Освен това при този вариант няма да има гаранция, че в най-решаващия момент от щурма на града украинските въоръжени сили някъде по фланга няма внезапно да контраатакуват", предупреждава Машовец. Вторият вариант за превземане на Покровск – обход и обкръжение. И този вариант няма да е лесен – трябва да дойдат подкрепления за руската 41-ва общовойскова армия, която действа от изток и североизток на Покровск (южният фланг е покрит от Втора общовойскова армия), трябва да се прекъсне пътят Покровск – Константиновка (североизточно, с поглед към Торецк и Краматорското направление), вероятно в района на Мирноград. Този вариант ще изисква повече ресурси от руска страна, но вероятно ще значи и по-малко руски загуби спрямо фронталната атака от юг, изчислява Машовец. Без да дава твърда прогноза какво ще стане, украинският военен анализатор намеква, че изглежда ще има фронтална руска атака от юг на Покровск.

(КАРТА) За Терно украинският източник NOELReports вече пише, че е изцяло в руски ръце и че сега руската армия гледа към съседна Ямполовка – всъщност руски военнопропагандни телеграм канали като "Военкор" и "Дневника на Десантчика" казват, че е превзета Ивановка и почти изцяло Терно. "Офицер+" потвърждава лошите новини, че Терно явно виси на тънък косъм – каналът на няколко пъти писа, че това е много важна точка и за Северското направление (южно от Лиманското), освен че е отправна точка към бъдещ руски щурм и установяване на плацдарм през река Жребец. "В момента над 90% от селото е под контрола на руските войски, мазетата и руините на къщите в селото се разчистват", твърди известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, който е лично награждаван няколко пъти от Владимир Путин. Украинският военен Станислав Бунятов с позивна Осман, който е оператор на дронове в батальона "Айдар", все пак пояснява, че ситуацията при Терно е по-добра за украинците, отколкото в Покровското направление – той описва руско настъпление откъм Новосадово, защото преди това руснаците са взривили местния язовир и са изчакали водата да се изтече, с което са елиминирали естествено защитно препятствие в полза на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

В Купянското направление поредна руска атака с бронирана техника е спряна – данни даде ръководителят на Луганската военновременна администрация Артьом Лисогор, изглежда става въпрос за опит да се установи нова руска позиция, от която да се тръгне към преминаване на река Оскол:

(КАРТА) Лоши новини и от Курска област за украинците – руската армия е успяла да напредне от изток на град Суджа, към село Махновка, на север от Улянок и Плехово. Потвърждение на база геолокализирани видеокадри за този руски напредък дава и ISW в дневния си обзор – кадрите са в библиографията на обзора.

Marines of the 37th Separate Marine Brigade successfully repelled a Russian army assault and destroyed their equipment near Kurakhove. pic.twitter.com/nYrEli2H95