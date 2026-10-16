Чешкият премиер разочарован: Тръмп предаде ЕС със сделката с Путин (ВИДЕО)

Макар и известен с двусмислената си позиция по отношение на Украйна - чешкият премиер Андрей Бабиш смята, че американският президент е предал Европейския съюз. Думите му дойдоха в навечерието на Европейския съвет за 22-ия пакет санкции срещу Русия и на фона на споразумението между американския президет Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за временно вдигане на санкциите срещу руския дизел.

По думите му на практика с тази сделка Тръмп е предал Европа. Според него ЕС трябва да направи нещо.

Czech PM Andrej Babiš, known for his ambiguous stance on Ukraine, says Trump has essentially betrayed them by making that deal with Putin, adding "we have to do something." https://t.co/d34aIXZDIX — WarTranslated (@wartranslated) October 16, 2026

Настроенията в ЕС: Няма да има охлабване на санкциите срещу Русия

На този фон в навечерието на Европейския съвет настроенията са, че ЕС няма да смекчава санкциите срещу Русия.В тази връзка председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който направи общо изявление с украинския президент Володимир Зеленски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е категоричен, че охлабване на санкциите няма да има.

От своя страна фон дер Лайен заяви, че ЕС няма да отмени никакви санкции, докато Русия не спре войната. Тя също отправи доста недвусмислено послание, като обвинява Русия за нарушаването на енергийното прекратяване на огъня на Доналд Тръмп и казва, че вместо това Москва е ескалирала атаките си. ОЩЕ: Няма да охлабваме санкции срещу Русия: Настроенията на Европейския съвет (ВИДЕО)