Няма да охлабваме санкции срещу Русия: Настроенията на Европейския съвет (ВИДЕО)

ЕС няма да смекчава санкциите срещу Русия, такива са настроенията преди Европейския съвет, който трябва да се занимае с 22-ия пакет санкции и да се фокусира върху определянето на пътя на Украйна към Европейския съюз чрез отваряне на още два преговорни клъстера. Разговорите идват на фона на споразумението между американския президет Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за временно вдигане на санкциите срещу руския дизел.

В тази връзка председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който направи общо изявление с украинския президент Володимир Зеленски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е категоричен, че охлабване на санкциите няма да има.

Zelensky was welcomed by EU leaders in Brussels, where talks are focused on further support for Ukraine, preparations for winter and its path toward EU membership. The summit comes as Ukraine faces acute interceptor missile shortages and worsening relations between Kyiv and Washington. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2026

"Подкрепата на Европейския съюз за Украйна остава толкова силна, колкото винаги. Сега не е моментът да се оттегля подкрепата за Украйна. Сега не е моментът да се смекчават санкциите срещу Русия. Сега е моментът да засилим подкрепата си, да засилим натиска си", категоричен е Коща.

European Council President António Costa: The support of the European Union for Ukraine remains as strong as ever. This is no time to withdraw support from Ukraine. This is no time to ease sanctions on Russia. Now is the time to increase our support, to increase our pressure. https://t.co/tCBFC7chPC — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

От своя страна фон дер Лайен заяви, че ЕС няма да отмени никакви санкции, докато Русия не спре войната. Тя също отправи доста недвусмислено послание, като обвинява Русия за нарушаването на енергийното прекратяване на огъня на Доналд Тръмп и казва, че вместо това Москва е ескалирала атаките си. Русия не го уважи, нито за минута, ескалира постоянно. Няма да отменим санкции срещу Русия, докато тя не спре войната – работим по 22-рия пакет санкции, стана ясно от думите на Фон дер Лайен. "Едно е абсолютно ясно: няма да отменим никакви санкции, докато Русия не спре войната", посочи Фон дер Лайен. ОЩЕ: Тръмп и руският "сенчест флот" пак влияят на цената на петрола

EU's von der Leyen on Ukraine: We supported Trump's energy ceasefire, but we've seen that Russia did not respect it, not for a single minute. Instead, Russia escalated, and therefore we have to increase the pressure on Russia. We will not lift any sanctions unless Russia stops the war. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Украйна иска да прекрати войната колкото може по-бързо, обаче той не вижда сигнали, че Русия иска да спре – затова и Украйна има нужда от пари и помощ за зимата:

Zelensky: We want to end this war as quickly as possible. We don't see any signals from the Russian side that they are ready to end this war. That's why we have to prepare for the winter. The winter package is not only energy; it's also air defense and funding. And I'm thankful that the EU stands with us. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Зеленски изрично се здрависа с всеки евролидер и поздрави всеки европейски премиер и президент, включително и Румен Радев:

Zelensky is personally greeting every single European leader as he arrives in Brussels. https://t.co/FWFJcM1LlS — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Лидерски настроения в ЕС

Редица евролидери също говориха в кулоарите на Европейския съвет. Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че Тръмп "е разочаровал" Европа, като е правил бизнес с Путин, докато войната на Русия срещу Украйна продължава. "Всички искаме мир", каза Бабиш, подчертавайки, че мирът не означава приемане на руски идеи. Той смята, че Европа е била изключена от процеса и каза, че сега трябва да действа, след като Тръмп сключва сделки с Путин: "Така трябва да направим нещо".

🇨🇿 Czech PM, Previously Described as Pro-Russian, Accuses Trump of Betrayal "By making this deal with Putin, he essentially let us down, and we have to do something about it," said Andrej Babiš. On Friday, October 9, Trump announced an agreement with Putin on Russian diesel fuel. The US Treasury Department exempted fuel shipments from sanctions until April 2027. Zelensky then sharply criticized the US president. Trump, however, fired back and continues to make increasingly harsh statements, even going so far as to demand Zelensky's resignation. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Датският премиер Мете Фредериксен предложи какво да е това нещо – да се дадат на Украйна руски активи, но те основно са замразени в Белгия. Според Фредериксен, парите на Украйна свършват и е логично нуждата от финансиране да бъде поета от Русия, против волята ѝ, защото Путин нападна Украйна. "По принцип не вярвам, че може да се има доверие на Путин. Също така не мисля, че трябва да си сътрудничим с Русия. За какво се предполага, че ще си сътрудничим, когато те искат да завземат части от Европа? Те водят война срещу Европа всеки ден, директно в Украйна и хибридна война срещу нас (ЕС)".

Denmark’s PM Mette Frederiksen on Ukraine: Ukraine is running out of money. In fact, that has already happened. They cannot buy what they need. They cannot produce what they need. https://t.co/eKJ04p3QBZ — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Denmark’s PM Mette Frederiksen on Russia: I fundamentally do not believe that Putin can be trusted. I also don't think we should cooperate with Russia. What are we supposed to cooperate on when they want to take over parts of Europe? They are waging war against Europe every single day, directly in Ukraine, and through hybrid warfare against the rest of us. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Само че белгийският премиер Барт Де Вевер даде да се разбере, че остава твърдо против използването на замразените руски активи, които са в белгийския депозитар Euroclear. Той твърди, че в исторически план замразени активи са оставали недокоснати по време на войни, преди да станат част от евентуални мирни споразумения. На въпрос сега да се дадат замразени руски активи на Украйна, Де Вевер отговори: "Искам ли да говоря за това? Не, не искам". Той също така отбеляза, че в ЕС трябва единодушие по въпроси като този. Белгия не иска да отстъпи, защото я е страх, че на арбитраж Русия може да я осъди и да трябва да връща над 200 млрд. евро в бъдеще на Руската федерация.

По въпроса с "да направим нещо", естонският премиер призова ЕС да спре да издава визи на руснаците, специално за Шенген:

🇪🇪 Estonian Prime Minister: "Please stop issuing visas to Russians" The head of Estonia's government continues to push for a ban on Russian citizens entering the EU. "You don't want them near your homes, do you?" Kristen Michal remarked. Anyone disagree? — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Изрично Фредерикесен заяви и, че не е чула някой евролидер да казва на Зеленски да не критикува Тръмп колкото силно иска. Такъв материал се появи във Financial Times – че лидерите на ЕС не искали публичен сблъсък с Тръмп. "Ако някой е казал (на Зеленски) да не критикува Тръмп, това е позор Като демократично избрани лидери, ние трябва да можем да обсъждаме, дори когато не сме съгласни и имаме противоречия", каза датският премиер:

Denmark’s PM Mette Frederiksen: I haven't heard anyone say that [EU leaders should tone down their public criticism of Trump]. Nobody has said it. Nobody has even hinted at it. If someone said that, I would disagree. As democratically elected leaders, we have to be able to have discussions with each other, even when we disagree. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Марин льо Пен, основният претендент да стане следващ президент на Франция, в телевизионно интервю каза, че ако това се случи, би обяснила на Зеленски, че Франция повече не може да дава досегашната френска помощ за Украйна. И още - че догодина, 2027 година, ще има избори във Франция, Испания, Италия и Полша и техният изход може да направи така, че ЕС да поеме в друга посока, не сегашната, коятоЛьо Пен не приема. Тя обеща и да няма референдум за това Франция да излезе от ЕС, ако стане президент - ОЩЕ: Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

Marine Le Pen on Ukraine: I would like to be able to help Ukraine financially. I have said that we would continue to provide military assistance, possibly equipment. But we can no longer afford not to reserve for our own people, and the difficulties they face, the money they have paid. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Marine Le Pen: Four of the five largest countries in the European Union will have elections in 2027: Spain, France, Poland and Italy. These four major countries could overturn the direction the European Union has taken for years, which we fundamentally oppose. https://t.co/J1VPWlxUlT — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026