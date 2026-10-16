Войната в Украйна:

Няма да охлабваме санкции срещу Русия: Настроенията на Европейския съвет (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 12:45 часа 1557 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Няма да охлабваме санкции срещу Русия: Настроенията на Европейския съвет (ВИДЕО)

ЕС няма да смекчава санкциите срещу Русия, такива са настроенията преди Европейския съвет, който трябва да се занимае с 22-ия пакет санкции и да се фокусира върху определянето на пътя на Украйна към Европейския съюз чрез отваряне на още два преговорни клъстера. Разговорите идват на фона на споразумението между американския президет Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за временно вдигане на санкциите срещу руския дизел. 

В тази връзка председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който направи общо изявление с украинския президент Володимир Зеленски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е категоричен, че охлабване на санкциите няма да има.  

"Подкрепата на Европейския съюз за Украйна остава толкова силна, колкото винаги. Сега не е моментът да се оттегля подкрепата за Украйна. Сега не е моментът да се смекчават санкциите срещу Русия. Сега е моментът да засилим подкрепата си, да засилим натиска си", категоричен е Коща. 

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От своя страна фон дер Лайен заяви, че ЕС няма да отмени никакви санкции, докато Русия не спре войната. Тя също отправи доста недвусмислено послание, като обвинява Русия за нарушаването на енергийното прекратяване на огъня на Доналд Тръмп и казва, че вместо това Москва е ескалирала атаките си. Русия не го уважи, нито за минута, ескалира постоянно. Няма да отменим санкции срещу Русия, докато тя не спре войната – работим по 22-рия пакет санкции, стана ясно от думите на Фон дер Лайен. "Едно е абсолютно ясно: няма да отменим никакви санкции, докато Русия не спре войната", посочи Фон дер Лайен. ОЩЕ: Тръмп и руският "сенчест флот" пак влияят на цената на петрола

Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Украйна иска да прекрати войната колкото може по-бързо, обаче той не вижда сигнали, че Русия иска да спре – затова и Украйна има нужда от пари и помощ за зимата:

Зеленски изрично се здрависа с всеки евролидер и поздрави всеки европейски премиер и президент, включително и Румен Радев:

Лидерски настроения в ЕС

Редица евролидери също говориха в кулоарите на Европейския съвет. Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че Тръмп "е разочаровал" Европа, като е правил бизнес с Путин, докато войната на Русия срещу Украйна продължава. "Всички искаме мир", каза Бабиш, подчертавайки, че мирът не означава приемане на руски идеи. Той смята, че Европа е била изключена от процеса и каза, че сега трябва да действа, след като Тръмп сключва сделки с Путин: "Така трябва да направим нещо".

Датският премиер Мете Фредериксен предложи какво да е това нещо – да се дадат на Украйна руски активи, но те основно са замразени в Белгия. Според Фредериксен, парите на Украйна свършват и е логично нуждата от финансиране да бъде поета от Русия, против волята ѝ, защото Путин нападна Украйна. "По принцип не вярвам, че може да се има доверие на Путин. Също така не мисля, че трябва да си сътрудничим с Русия. За какво се предполага, че ще си сътрудничим, когато те искат да завземат части от Европа? Те водят война срещу Европа всеки ден, директно в Украйна и хибридна война срещу нас (ЕС)".

Само че белгийският премиер Барт Де Вевер даде да се разбере, че остава твърдо против използването на замразените руски активи, които са в белгийския депозитар Euroclear. Той твърди, че в исторически план замразени активи са оставали недокоснати по време на войни, преди да станат част от евентуални мирни споразумения. На въпрос сега да се дадат замразени руски активи на Украйна, Де Вевер отговори: "Искам ли да говоря за това? Не, не искам". Той също така отбеляза, че в ЕС трябва единодушие по въпроси като този. Белгия не иска да отстъпи, защото я е страх, че на арбитраж Русия може да я осъди и да трябва да връща над 200 млрд. евро в бъдеще на Руската федерация.

По въпроса с "да направим нещо", естонският премиер призова ЕС да спре да издава визи на руснаците, специално за Шенген:

Изрично Фредерикесен заяви и, че не е чула някой евролидер да казва на Зеленски да не критикува Тръмп колкото силно иска. Такъв материал се появи във Financial Times – че лидерите на ЕС не искали публичен сблъсък с Тръмп. "Ако някой е казал (на Зеленски) да не критикува Тръмп, това е позор Като демократично избрани лидери, ние трябва да можем да обсъждаме, дори когато не сме съгласни и имаме противоречия", каза датският премиер:

Марин льо Пен, основният претендент да стане следващ президент на Франция, в телевизионно интервю каза, че ако това се случи, би обяснила на Зеленски, че Франция повече не може да дава досегашната френска помощ за Украйна. И още - че догодина, 2027 година, ще има избори във Франция, Испания, Италия и Полша и техният изход може да направи така, че ЕС да поеме в друга посока, не сегашната, коятоЛьо Пен не приема. Тя обеща и да няма референдум за това Франция да излезе от ЕС, ако стане президент - ОЩЕ: Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО) 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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