Заплатата на руските войници Санкт Петербург, сключили договор с армията на руския диктатор Владимир Путин за участие във войната в Украйна, е намалена почти четири пъти. Тази информация се появи на 15 октомври 2026 г. на уебсайта на Смолни. Регионалното плащане (еднократен бонус) от 3,5 милиона рубли е запазено само за войските с безпилотни летателни апарати (дронове). По информация на телеграм-каналът "Бумага: все о Петербурге" плащанията от градския бюджет за всички други видове "специализации" като руски войник са намалени на 1 милион рубли. Няма информация и за сумата за работа в държавно предприятие в Санкт Петербург, последвана от сключване на договор. Преди това това са били допълнителни 600 000 рубли. Така, заедно с федералното плащане, общата сума е намалена от 4,5 милиона на 1,4 милиона.

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Общо заплащане

В Ленинградска област общото заплащане за войските с безпилотни летателни апарати и група войски „Север“ е 4,5 милиона рубли (от които 3,65 милиона са от регионалния бюджет). За подписване на договори за служба в други групи войски от бюджета на Ленинградска област ще бъдат изплатени 2,15 милиона рубли. „Фонтанка“ по-рано съобщи, позовавайки се на регионалния комитет по правоприлагане, че регионът няма текущи планове за намаляване на регионалните плащания.

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На 6 октомври изданията „Ротонда“ и „Фонтанка“ съобщиха, че плащанията в Санкт Петербург ще бъдат намалени. Рекламни бордове със старите цифри започнаха да изчезват от общинските уебсайтове и градските улици.

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