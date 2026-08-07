Поглед отвътре: Вербуването на руски войници

Как точно се набират войници за армията на руския диктатор Владимир Путин и какви са тънкостите, за да може да се "замества" руското пушечно месо, което постоянно бива елиминирано в Украйна? Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA публикува репортаж на база своя информация и разкази от руска маркетингова агенция, която набира нови наемници за руската армия. Въпросната маркетингова агенция има два офиса в Москва и Санкт Петербург, работи със стандартно работно време - по 8 часа на ден. Според репортажа, в двата офиса работят 35 души – 20 в Москва и 15 в Санкт Петербург – и те получават заявки от цялата страна. Източникът на ASTRA твърди, че броят на хората, които успяват да наемат, не е намалял с течение на времето. И агенцията не е единствена.

Задачата на т.нар. HR специалисти - да убедят някой да отиде да воюва и потенциално да умре в Украйна. За всеки, когото убедят да подпише договор с руската армия, получават по 100 000 - 150 000 рубли в брой. Месечно най-силните "маркетолози" си докарват по 1 000 000 - 1 500 000 рубли, докато най-слабите успяват да убедят по 3-4 души, сочат разказите.

Основните кандидати са "мъже, на които освен алкохола, на практика не им е останало нищо друго в живота".

Още: Путин подписа закони: Да се търсят още престъпници за войници, да се изземват пари и имоти на осъдени (ОБЗОР - ВИДЕО)

"В цялата страна има много реклами. Подават се кандидати. Всеки ден получаваме информация. Младите хора всъщност не кандидатстват. Всички са мъже на 40 и 50 години. Някои от тях просто нямат какво по-добро да правят. Други търсят прилив на адреналин. Много дори подозират, че ще бъдат изпратени на щурмови мисии, но не ги интересува. Представете си - за тях е рай, че ще са на триседмичен запой и ще са облечени в луксозна униформа. Това са луди хора", казва служител на агенцията, който твърди, че работи в тази област от 2022 година.

"За моралната страна. Първо, самият човек иска да печели пари. Така че, той вече подкрепя конфликта. Не виждам абсолютно нищо лошо в това да се изпрати такъв човек там (в Украйна). Второ, те сами подписват всичко. Може и да не го подпишат. Имало е такива случаи. Човекът е истинска развалина. Изведнъж казва, че си е променил решението в самия край. И си тръгва. Трето, ние не вербуваме хора от колежи. Вербуваме пияници, които седят в задните си дворове и не правят нищо".

Работим за държавата

"Това не е частен бизнес. Ние работим за правителството. Обаждате се на човека, използвате специални сценарии, за да го убедите. Казвате му, че определено все още има място (за работа) в тила, не на фронтовата линия. Естествено, не можете да им кажете истината, ако питат дали ще ги направят щурмоваци (т.е. да атакуват укрепените украински позиции на първа линия). Компанията просто ще му целуне задника, плащайки билетите му, дори ако лети от Сахалин. Ще му платят и хотела. Основното е да стигне до военната наборна служба в Москва. Специално обучен човек ще го посрещне там", гласи част от информацията.

Още: Колко струва да не ходиш да умираш като войник в Украйна за Путин: Руски работодатели знаят и плащат (ВИДЕО)

И потвърждение - да, Кремъл сега иска да бъдат набрани 500 000 души. Успехът на агенции като тази, с която говори ASTRA, предопределя това дали скоро ще има обща мобилизация в Русия. Ако "маркетолозите" не се справят добре, то вероятността да има голяма обща мобилизация по-скоро расте.

Разликата в заплащането на новобранец зависи от здравословното му състояние. Тези, които са болни, получават по-малко.

"Ако имат ХИВ или хепатит, плащат по-малко. Преди седмица наех едно момиче. Тя успя да наеме един човек за седмица. Получила е 100 000 рубли. После дойде един, който преди е продавал коли, и веднага се отърва" - още една част от разказа.

Четири години война по-късно броят на вербовчиците все още е висок.

"Много търговски представители просто хленчат, когато говорите с тях, казвайки: "Това е неморално". Честно казано, не ги разбирам. Големи пари, по принцип, няма да се плащат за дейност, която не изисква никакви усилия или самоунищожение. Някои идват в армията, за да спечелят достатъчно пари за кола за два или три месеца. Въпросът може да бъде затворен през октомври. Но може и да бъде удължен. Това не е бюджетен въпрос. Въпросът е какво ще се случи в страната през октомври. Мобилизация или може би дори революция и смяна на властта".

По-рано в Карачаево-Черкесия служителите в детските градини започнаха да набират "млади хора", които да подписват договори за служба в руската армия. През 2025 г. в Русия са се появили над 37 000 нови рекламни агенции, три пъти повече отколкото през предвоенната 2021 г., съобщи The Moscow Times.

Още: Псувни от важен руски депутат след въпрос защо не отиде да се бие в Украйна (ВИДЕО)

Източник: ASTRA