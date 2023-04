Четвърт век в наказателна колония за харизматичен противник на Путин (ВИДЕО)

"Осъжда се В. Кара-Мурза на 25 години в наказателна колония със строг режим с глоба от 400 000 рубли, забрана за журналистическа дейност за срок от 7 години и ограничаване на свободата за шест месеца след освобождаването от колонията", гласи текстът на присъдата, прочетена от съдия Сергей Подопригоров. Той е включен в американския списък "Магнитски" именно заради случая с Кара-Мурза:

Защитата възнамерява да обжалва, съобщи за ТАСС Мария Ейсмонт, адвокат на осъдения. "Смятаме, че при разглеждането на това дело са допуснати редица сериозни процесуални нарушения, поради което ще го обжалваме", каза тя.

По-рано представител на държавното обвинение поиска обвиняемият да бъде осъден на 25 години в колония със строг режим. Според решението на съда Кара-Мурза е признат за виновен по чл. 207.3, ал. 2, буква д) от Наказателния кодекс (публично разпространяване на невярна информация за използването на руските въоръжени сили), чл. 284.1, ал. 1 от Наказателния кодекс (осъществяване на дейност на чуждестранна или международна неправителствена организация, по отношение на която е взето решение за обявяване на дейността ѝ за нежелателна на територията на РФ) и чл. 275 ("държавна измяна").

Съгласно обвинението по време на реч публицистът неоснователно обвинил руската армия, че използва забранени средства и методи за водене на война в Украйна. Освен това на 27 октомври 2021 г. той организира конференция в подкрепа на политическите затворници в Центъра "Сахаров" в Москва (признат в Русия за чуждестранен агент). Според разследването конференцията е била платена от неправителствената организация Фондация "Свободна Русия", също призната за нежелана организация в Русия. Не е разкрито съдържанието на обвинението по члена за държавна измяна. Обвиняемият не се е признал за виновен по нито едно от обвиненията.

Преди седмица Кара-Мурза заяви: "Подписвам се под всяка дума, която съм казал и за която съм обвинен”, припомня БГНЕС.

"Не само че не се разкайвам за нищо от това - аз се гордея с него. Не успях да убедя достатъчно мои сънародници и политици в демократичните страни в опасността, която сегашният кремълски режим представлява за Русия и за света", каза той в последните си думи пред съда, които бяха публикувани в канала на журналиста Алексей Венедиктов в Телеграм.

Сега Кара-Мурза каза следното, след изчитане на присъдата: "Русия ще бъде свободна, кажете го на всеки":

