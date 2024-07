Числата говорят как е в Украйна. Защо Русия е в ООН щом нарушава хартата ѝ? (ВИДЕО)

С какво право Русия всъщност е член на ООН? Не председател на Съвета за сигурност (бел. ред. - в началото на месеца Руската федерация пое ротационното председателство на органа), а член на ООН? Този въпрос постави представителят на Украйна в ООН Сергей Кислица предвид войната в Украйна.

Аргументът, който Кислица изтъкна, е член 4, точка 2 от Хартата на обединените нации. Той гласи: "Всички членове се въздържат в своите международни отношения от заплаха или използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин, несъвместим с целите на Обединените нации".

На тази база Кислица постави под въпрос легитимността на членството на Русия и попита присъстващите на речта му в залата на Общото събрание на ООН – колко държави гласуваха за влизането на Русия в ООН при тези условия, припомняйки наследството на СССР:

Brilliant speech and great point by representative of Ukraine to UN Sergiy Kyslytsya.

Is Russia even legally member of United Nations? pic.twitter.com/VeqLz98oH1 — Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) July 13, 2024

Аргументът на Кислица идва на фона на поредната ужасяваща статистика, с която светът свикна по отношение на войната в Украйна – само за миналата седмица Русия е изсипала 700 авиационни бомби в Украйна, отделно дронове и ракети, посочи украинският президент Володимир Зеленски:

Since the beginning of this week alone, Russia has used more than 700 guided aerial bombs, more than 170 attack drones of various types, and nearly 80 missiles against Ukraine, Zelenskyi stated. pic.twitter.com/5Q85edPXGd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2024

Какво представлява най-новият вид руска авиационна бомба ФАБ-3000, с 1400 килограма бойна глава – вижте кадри, публикувани от руското военно министерство:

Russia has shown the launch of their largest bomb, the FAB-3000, against Ukraine. This high-explosive aerial bomb weighs over 3 tons, with a warhead of up to 1400 kilograms. According to media reports, its blast radius is 46 meters, with fragments dispersing up to 260 meters pic.twitter.com/zb7XKu4qqp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2024

Украйна устоява, но бъдещето е мрачно

Предвид страшното ежедневие на войната, през юни украинската икономика отчита 1,1% растеж на годишна база. През първото полугодие украинският икономически растеж е 4,1%, отново на годишна база – това сочат официалните данни на украинското министерство на икономиката. Официалната украинска прогноза е тази година украинската икономика да увеличи обема си с 3,5% (от БВП).

При тези числа има уточнение – прекъсванията на тока забавиха допълнително растежа. Прекъсванията са заради постоянните руски атаки с ракети и дронове срещу украински мощности от критичната енергийна структура. "Стабилното функциониране на украинския морски коридор (в Черно море) и способността на отделните предприятия да осигурят стабилен достъп до ток благодарение на директния внос са положителните фактори, които повлияха на икономическия растеж", подчерта първият вицепремиер на Украйна и министър на икономиката на страната Юлия Свириденко. Тя посочи, че вътрешната търговия в Украйна също е положителен фактор за стимулиране на украинската икономика.

Бъдещето обаче и за Украйна не изглежда розово – според поредната прогноза на ООН за населението на планетата, до 2100 година населението на Украйна ще е едва 15,3 млн. души. Преди издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин да подпали пълномащабната война в Украйна (на 24.02.22), украинското население беше около 44 млн. души. Сега то е намаляло с поне 8 млн. души.

От военна гледна точка, сериозната новина е следната – изглежда Русия почва да налага още една реликва от времето на СССР и то оръжие, което е създадено малко след Втората световна война. Става въпрос за 130-милиметрова артилерия, оръдия М-46. Вече има видеоклипове и снимки в социалните мрежи, показващи как такава артилерия се превозва от руснаците към фронта. Анализатори на популярната платформа OSINT коментират, че включването на тези оръдия значи едно – Северна Корея дава боеприпаси на армията на Путин, иначе оръдията нямаше да излязат от складовете, защото в Руската федерация производството на 130-милиметровите боеприпаси е отдавна спряно. През пролетта излязоха данни, че Иран също доставя такива боеприпаси на режима на Путин. Според непотвърдена информация, руската армия има около 600 оръдия М-46 на склад (ВИДЕО и СНИМКИ):

A video appeared on Russian Telegram channels of a KamAZ truck with an old 1940s M-46 gun crushing a passenger car near Russian Novocherkassk. pic.twitter.com/zkbBudPCVQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 13, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Определено в неделя (14 юли) интензивността на боевете по целия фронт в Украйна понамаля значително – може би фактор беше и финалът на Евро'2024: Испания е шампион на ЕВРО 2024! "Ла Роха" разплака Англия на Саутгейт с гол в края (ВИДЕО). Факт е обаче, че въпреки това изобщо не може да се говори за някакво успокоение – защото и така броят на боевете е огромен. За цялото минало денонощие е имало 114 бойни сблъсъка на фронта в Украйна спрямо 160 на дневна база – съгласно сводката на украинския генщаб. Огромен обаче е броят на използваните от руснаците дронове-камикадзе – 1169, докато изстреляните артилерийски снаряди са под 5000 – 4758: Неописуем брой атаки с руски дронове за 24 часа: Бъдещ руски пробив в Донецка област – оценка

Покровското направление продължава да е най-сложното и с най-много боеве – 41 руски пехотни атаки през изминалото денонощие. (КАРТА) Геолокализирани видеокадри обаче показват, че руснаците все още не са толкова близо до Новоселовка Перша, колкото беше огласявано особено от руските военни телеграм канали. Факт е обаче, че от изток руската армия настъпва, а Новоселовка Перша е считана от популярния руски военен телеграм канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, за последната голяма укрепена украинска позиция преди река Вовча (Волча). От Покровското направление се появиха кадри как с помощта на американски БТР "Брадли", войници от специалния батальон "Шквал" на 47-ма украинска механизирана бригада прочистват руска позиция. Батальонът е съставен от бивши затворници, които са влезли доброволно в украинската армия – това беше урегулирано с нови законови текстове, припомнете си: Официално: Украйна приема престъпници в армията си

Soldiers of this special battalion "Shkval" of the 47th Separate Mechanized Brigade are already working in the Pokrovsk direction. A video shows Bradley IFV crews, clearing an enemy landing site. The "Shkval" fighters then landed and engaged the Russian infantry, securing… https://t.co/iF8AVUQguF pic.twitter.com/cnbANgxGjV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2024

След Покровското направление, най-бурно е в Торецкото направление – 20 руски пехотни атаки за изминалото денонощие. Там боевете са особено жестоки при селата Ню Йорк (от юг) и Пивнично (на български език село Северно) – от запад. Няма значителен руски пробив – в обзора на руския пропагандист Семьон Пегов това си личи добре, защото той говори за "придвижване" на руски части в центъра на Ню Йорк, а руските източници от над една седмица обясняват как руски военни части пробиват там. Обаче украинският журналист Юрий Бутусов специално публикува в профила си във Фейсбук история за командир от 41-ва украинска механизирана бригада, който сега е назначен в Торецкото направление и че този конкретен случай е пример за лошото ръководство на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Защо? Защото въпросният човек, подполковник Серхий Ромашенко, е кадър с мислене от съветското минало и това разрушава доверието с подчинените му, тъй като се оказало, че Ромашенко е учен да води война на хартия и овладяната от него теория няма нищо общо с практиката. За командването се оказа по-важно да назначи начело човек, който по същество е неопитен, но знае как да козирува на по-висшестоящите, констатира Бутусов. Той посочва, че 41-ва бригада е показала неефективност заради множество организационни проблеми, които командирът им не е овладял, загубила е важни битки в микрорайон "Канал", най-източното предградие на Часов Яр и след това е прехвърлена в село Ню Йорк, където още на първия ден от ротацията изгубила две позиции. "Кризата в района на Торецк и Ню Йорк е криза предимно поради неправилни управленски решения", вярва Бутусов. Косвено, в подкрепа на това виждане се изказва и украинският о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Той посочва – ако от най-ниското ниво идват неверни сведения, то заповедите, които следват от по-високо ниво, няма да са базирани на реалната картина и ще има негативни последствия, загуби. Командната система се основава на доверие – ако починените ви ви вярват, докладите за бойното поле ще са точни, а не измислени, за да ви се харесат, обобщава Машовец.

A Ukrainian tank fires at houses containing Russian infantry from close range in the settlement of Pivnichne, Donetsk region. pic.twitter.com/zax1hskb5H — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2024

A tank from the 95th Air Assault Brigade destroyed a house with Russian infantry in the Toretsk direction. pic.twitter.com/3KFrs8CSdM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2024

(КАРТА) В участъка на фронта "Времеевски" има потвърждение и от украински, и от руски източници (включително руското военно министерство), че село Урожайно е в руски ръце. "Рибар" обаче посочва в обзора си, че украинската армия запазва позиции в покрайнините на селото, в унисон с украински данни. Тази тактика вече неведнъж беше приложена от украинците – да заемат по-добри за защита позиции в близост до дадено превзето от руснаците село и оттам да нанасят загуби в жива сила на руската армия и да я сдържат колкото може по-дълго.

В Харковска област политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке коментира, че изглежда украинците са се приближили още повече до общинската болница, която се превърна в руска позиция малко след навлизането на руски сили в северните покрайнини на Вовчанск (Волчанск). Рьопке говори за украински позиции на 100 метра от лечебното заведение, като се позовава на геолокализирани видеокадри (КАРТА) - по-долу прилагаме геолокализирани видеокадри, показващи удари на чеченския отряд "Ахмат" срещу украински позиции в северозападен Вовчанск, което демонстрира украински напредък, тъй като това са нови позиции в територия, считана досега за контролирана от руснаците. Иначе за денонощието украинският генщаб съобщава за 10 бойни сблъсъка при и във Вовчанск и Глубоко и че Русия залага много на бомбардировки с щурмова авиация. Впечатление прави, че в Купянското и Лиманското направление общо е имало 12 руски пехотни атаки – 3 са само за Купянското направление, т.е. леко затишие.

