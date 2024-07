Убит висш руски командир, учудващ ход на Лукашенко: Горещите новини в Украйна (ВИДЕО)

Един от най-известните руски военни командири е мъртъв – такива новини под формата на слухове започнаха да се появяват и да се разпространяват в руското информационно пространство в Телеграм. Става въпрос за генерал Михаил Теплински – командир на руските ВВС (военновъздушните сили) и сочен за командващ руското командване „Днепър“ в Украйна. Това командване отговаря за Южна Украйна – Запорожка област и източния бряг на река Днепър, където при село Кринки (на 30 километра североизточно от град Херсон) украинските морски пехотинци направиха плацдарм още в края на лятото и началото на есента на 2023 година и оттогава го удържат въпреки явното числено превъзходство на руснаците. В началото на юли излезе информация, че Теплински е бил ранен при удар с HIMARS - сега се говори, че той е починал от раните си без изобщо да се е върнал в съзнание: Руски източник: Бившият командир на руските ВВС е бил ранен при удар с HIMARS

На този фон, беларуският диктатор Александър Лукашенко впечатли с изказване, че наредил на беларуските войски да се изтеглят от границата с Украйна. Причината – украински военни части, разположени на "застрашителни" за Беларус позиции, се изтеглили. Новината е интересна предвид думи на генерал Кирило Буданов, ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), че скоро ще има опити за руско настъпление в Северна Украйна:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сводката на украинския щаб от късната сутрин на 14 юли, интензивността на боевете си остава висока – цели 160 бойни сблъсъка за цялото денонощие на 13 юли. С изключение на Южна Украйна – Запорожка област и източния бряг на река Днепър, във всяко друго направление на фронта има двуцифрен брой руски пехотни атаки.

По традиция най-много са атаките в Покровското направление – този път 40 на брой, като украинският генщаб изрично посочва, че най-голяма концентрация на руски сили има при Новоалександровка т.е. точката, която свързва Покровското и Торецкото направление. В Торецкото направление е имало 13 руски пехотни атаки – там най-гореща е ситуацията в село Ню Йорк, на няколко километра южно от самия град Торецк, но геолокализирани видеокадри показват руски напредък и по ул. "Першотравнева" в село Зализно. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обръща внимание на Новоселовка Перша – последното голямо населено място на изток от река Вовча (Волча), което украинците държат според руския канал. То вече е атакувано и откъм Евгениевка – украински военен анализатор обърна внимание на непосредствената руска цел именно що се отнася до Вовча. "Рибар" уточнява и, че на юг по линията на боевете в Покровското направление Яснобродовка не е под руски контрол, там текат активни боеве: Зеленски предлага, Путин не иска да говори за мир: Идва още и още оръжие за Украйна (ВИДЕО)

Учудващо или не, но на второ място е участъкът на фронта "Времеевски" - 18 руски пехотни атаки. Според популярния украински телеграм канал Deep State, село Урожайно, което се намира на 9 километра южно от Велика Новоселка, вече е в руски ръце. То, заедно със Старомайорско, беше върнато от украинците при неуспешната контраофанзива от лятото на 2023 година. Сега и двете пак са под руски контрол по неофициални данни – този участък на фронта касае линията Бердянск – Велика Новоселка – Угледар и е югозападно от Кураховското направление. "Врагът се опита да задържи селището, като прехвърли личен състав и техника на север, но не успя да спре руската щурмова авиация", констатира "Рибар" и добавя, че сега руснаците могат да настъпят към Макаровка и Велика Новоселка нагоре по течението на река Мокра Яла, но за да стане това, ще трябва да бъдат подсигурени фланговете откъм Приютно (запад) и Новодонцко (изток). В Кураховското направление са регистрирани 16 руски пехотни атаки, най-големият натиск там е в Красногоровка, където за пореден ден има руски обяснения за "тактически успехи" и за пореден ден няма съобщение за нещо по-значимо като руски успех.

В Харковска област е имало 13 бойни сблъсъка, като отново точките на боеве са две – град Вовчанск (Волчанск) и село Глубоко, където украинците почти изтласкаха руските сили. Показателно е какво пише руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов - украинските контраатаки били неуспешни, обаче украинците имат достатъчно резерви за по-нататъшни опити да изтласкат руската армия от позициите ѝ. Колко са жестоки бовете, можете да видите в долните видеа – не по-малко силен е руският натиск в Купянското и Лиманското направление, където е имало 18 и 16 руски пехотни атаки съответно за изминалото денонощие, а "Рибар" съобщава за взривен от руска авиационна бомба жп мост в самия Купянск, явно с цел да се затрудни украинската логистика. Видеокадри има и от боевете в Серебрянския горски резерват - такива, които показват украински напредък, както и от руски напредък при Макеевка (18+). "На границата с Черниговска и Сумска област врагът поддържа военно присъствие, извършва обстрел на населени места от територията на Руската федерация, увеличава плътността на минно-взривни полета по държавната граница на Украйна", констатира украинският генщаб и в светлината на дадено от генерал Кирило Буданов, ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) интервю по темата: Буданов: Нямам добри новини, проблемите се задълбочават

В Краматорското направление украинците са регистрирали 12 руски пехотни атаки – конкретно е посочена линията Клещеевка – Андреевка като място на боеве през последните 24 часа. Двете села се намират на 7 и 10 километра югозападно от Бахмут. Deep State отбелязва, че боеве се водят в самата Клещеевка.

