ЧВК "Вагнер" вкара децата във войната (ВИДЕО)

На събитието е имало хора, облечени в камуфлажни дрехи в ролята на гости, които охотно се снимали с желаещите на фона на стенд с емблемата на "ЧВК Вагнер център", съобщи Коммерсант.

Мероприятието е трябвало да бъде осъществено във формат "въпрос-отговор", но още при първия въпрос: "На всички ни е интересно как това ще се развие, нали?" и "Ще победим!" отговорът е бил тишина.

Организаторите определят мястото като "център на свободата": "Безплатният въздух е наш. Това е въздухът на руската свобода и сега казваме на целия свят: момчета, събудете се и се отърсете от всичко, което Западът ни налагаше", е част от речта на откриването на центъра на частната военна компания "Вагнер".

In the St.Petersburg "Wagner PMC Center" children are brainwashed by Kremlin propaganda



The teenagers were told about the importance of war,the idea of the destruction of Russian children, which "permeates the brain of the entire leadership of the EU,the U.S. and their minions." pic.twitter.com/WPnTnuAFeR