"Готвачът на Путин" призова депутатите от Думата да влязат в ЧВК "Вагнер" и да отидат на фронта

"Това, което е необходимо сега, е консолидация на обществото. Хората, които от години говорят от трибуната, трябва да започнат да правят нещо. Къде са обединените комунисти от КПРФ (б.а. - Комунистическа партия на Руската федерация), къде е проруската ЛДПР (б.а. - Либерално-демократическа партия), която без (Владимир) Жириновски, както всички виждаме, се е превърнала в "клоунада"?", пита Пригожин.

"Да не говорим за партията "Родина", която по едно време глупаво подкрепях, надявайки се от тях да бъдат отгледани истински патриоти", допълва "Готвачът на Путин".

"Единствените, които участват в живота на тази страна, са съюзът на Миронов с Прилепин и "Единна Русия", представлявана от Турчак, Милонов, Валуев и още няколко депутати. Ето защо призовавам господата "говорители" да се вземат в ръце и да оглавят звена като ЧВК "Вагнер". А тези, които нямат организационни умения, да вземат картечници или поне сапьорски лопати (...) Това е истинската служба на Отечеството", пише Пригожин.

През септември близкият до Путин бизнесмен бе заснет да вербува затворници в Русия, които да се включат във войната, а по-късно защити тази своя инициатива. Той отправи съобщение към тези, които не желаят тези хора да се бият в Украйна: „Това ще направят или частните военни компании и затворниците, или вашите деца – избирайте сами“.

В клипа той е заснет да казва пред затворници, че ще бъдат освободени, ако служат 6 месеца в неговата паравоенна организация. Руските закони не позволяват освобождаване на затворници в замяна на военна служба, но според Евгений Пригожин „никой не се връща обратно зад решетките“, ако се включи към „Вагнер“.

